Si estàs en ple procés de perdre pes i posar-te en forma et preguntaràs quin aliment és més sa (i suma menys quilos): l'arròs o la pasta?

Abans de res, una curiositat. L'arròs, de la família de les gramínies, és el cereal més estès al món. Existeixen molts tipus d'arrossos: rodó, llarg, basmati, bomba, integral, etc. A Espanya el més utilitzat és l'arròs rodó. D'altra banda, la pasta és l'aliment que s'obté després de fer una massa amb farina i aigua. Depenent del tipus de farina amb la qual s'elabori (integral o blanca per posar dos exemples) tindrà diferents propietats nutricionals. I això és el que cal tenir en compte

Carbohidrats

Segons assenyala la dietista Natzaret Pereira, tant la pasta com l'arròs ens aporten principalment carbohidrats, que són uns elements fonamentals per al nostre cos, ja que són els encarregats d'aportar l'energia que necessitem. Per tant, són imprescindibles dins d'una dieta saludable que és la que hem de dur a terme si volem sentir-nos bé i començar a perdre pes.

L'arròs blanc i la pasta blanca tenen un contingut nutricional molt similar entre si. Com a mostra, un exemple. En 100 grams d'arròs o pasta trobarem respectivament 354 i 342 quilocalories d'energia, 7,6 i 12 grams de proteïnes, 1,7 i 1,8 grams de greix, 77 i 74 grams d'hidrats de carboni; i 0,3 i 2,9 grams de fibra.

La dietista Pereira apunta que sempre serà més saludable triar arròs o pasta integral, ja que tenen més fibra, vitamines i minerals. En el cas de l'arròs blanc i la pasta blanca, passen a ser aliments principalment energètics, perquè se'ls ha despullat de les vitamines i minerals.

"Un dels aspectes que hem de tenir en compte és que la pasta elaborada amb farina de blat, conté gluten, una proteïna que no toleren les persones celíaques. No passa així amb l'arròs, que està lliure de gluten", aclareix la nutricionista.

Segons la dietista, tots dos aliments tenen molt poc greix, per la qual cosa dependrà de com els cuinem per determinar si es manté aquest nivell reduït de greix o no. Triar l'un o l'altre dependrà del gust de cada consumidor.

Quant d'arròs o pasta hem de menjar?

Si el teu plat principal és arròs o pasta, les racions apropiades per a una persona adulta, sana i amb un desgast energètic normal, és de 80 grams, sigui arròs o pasta.

"Els dos aliments, en tenir un alt contingut energètic, són recomanables per a qualsevol persona, però especialment en moments de major desgast energètic, com passa amb els esportistes, en la infantesa i en l'adolescència", apunta l'experta de Yocomobien, portal de gastronomia i salut. Per aquesta raó, és aconsellable vigilar la quantitat que es consumeix en casos de sobrepès, obesitat i diabetis, entre altres.

Mai per sopar

En el nostre menú diari mai hauria d'aparèixer l'arròs o pasta per als sopars, ja que s'ha d'evitar prendre hidrats de carboni en grans quantitats a la nit, perquè no es necessita molta energia en un moment en el qual marxarem a dormir i descansar el cos, sobretot si es tracta d'una persona que necessita cuidar el seu pes.

"Per contra, es recomana indistintament consumir arròs i pasta diversos dies durant els menjars, tenint sempre en compte les quantitats a prendre i parant atenció a la resta d'ingredients que els acompanyen", assenyala la dietista.