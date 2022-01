El govern espanyol va aprovar a finals del 2021 la reducció de la quarantena per covid-19 de 10 a 7 dies per intentar pal·liar l’elevat nombre de baixes que es registrava a Espanya en aquells moments. El problema és que una vegada passats els 7 dies, hi ha un percentatge de pacients que poden continuar contagiant, per la qual cosa sorgeixen diversos dubtes.

Què fem si al setè dia de confinament continuem donant positiu? Si després de passar set dies et sotmets a un test d’antígens o PCR i continues donant positiu, has de continuar aïllat fins que repeteixis la prova. Una investigació publicada per la UK Health Security Agent ajuda a comprendre per què s’ha reduït la quarantena a tan sols 7 dies. L'estudi ha conclòs que: El 31% de les persones continuen podent contagiar després de cinc dies amb símptomes.

Quan passen set dies, el percentatge cau a un 16% (fins a un 20% segons alguns estudis).

Entre els dies vuit i nou, un 10%.

I finalment, als 10 dies tan sols un 5% continua podent contagiar. Encara que donis negatiu en les següents proves, es recomana ser prudent en reprendre la teva activitat diària i portar la mascareta en tot moment.