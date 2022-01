La Plataforma d’Organitzacions de Pacients (POP) va alertar sobre la bretxa educativa que es genera per a una part dels estudiants amb necessitats cròniques de salut, que com a conseqüència de la malaltia no poden assistir amb regularitat al seu centre docent de manera normalitzada, per això demanen les mateixes oportunitats educatives i implantar l’educació domiciliària. Amb motiu del Dia Internacional de l’Educació, que es va celebrar dilluns, la POP va posar de manifest un cas real d’un noi sevillà de 18 anys, anomenat Jesús, que pateix fibrosi quística i pancreatitis crònica.

Aquest noi ha aconseguit acabar els estudis de Formació Professional en Electromecànica però ho ha fet amb grans dificultats a causa dels controls mèdics, tractaments i la complexitat de la seva malaltia. Tal com apunten des de la seva família, el suport de les administracions ha estat nul i ha estat gràcies a la col·laboració del centre de formació que Jesús ha pogut seguir endavant i continuar amb la seva assistència a classe. «L’educació domiciliària ha de ser essencial sempre que calgui, i ha d’estar adaptada a les necessitats de cada alumne amb malaltia crònica. Perquè només així podrem afirmar que al nostre país s’ofereix un servei educatiu de qualitat i s’evita una bretxa educativa terriblement injusta per a qui la pateix», va assenyalar la presidenta de la POP, Carina Escobar.