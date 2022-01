Un estudi desenvolupat pel Servei de Medicina Interna de l’hospital públic La Paz i professionals d’atenció primària de la Comunitat de Madrid ha demostrat que la mortalitat per covid-19 és un 25% inferior en aquelles persones més grans de 75 anys que mostren nivells de HDLc , l’anomenat colesterol bo, més alts abans de la infecció.

De la investigació, que va analitzar les dades de 36.966 madrilenys més grans de 75 anys, es desprèn que hàbits saludables, com portar una dieta sana, mantenir un pes adequat, fer exercici físic moderat i no fumar, augmenten aquest colesterol i podrien reduir de forma considerable el risc de desenvolupar la malaltia causada pel virus SARS-CoV-2 de manera greu. Els resultats de l’estudi, «Nivells de colesterol HDL previs a la infecció i mortalitat en pacients d’edat avançada infectats pel SARS-CoV-2», han estat publicats a la revista científica Atherosclerosis.

El doctor José María Mostaza, cap de Secció de Medicina Interna de l’Hospital Universitari La Paz, és l’investigador principal d’aquest treball, que ha comptat amb la participació de diferents professionals de la Conselleria de Sanitat: la Fundació de Recerca i Innovació Biosanitària d’Atenció Primària (FIIBAP), la Direcció General de Salut Pública, la Subdirecció General de Farmàcia, la Subdirecció General de Recerca Sanitària, així com el Servei de Medicina Interna de l’Hospital La Paz.

La mortalitat en pacients infectats amb coronavirus es deu principalment a una resposta immunitària exagerada que indueix dany pulmonar i vascular, fet que condueix a una insuficiència respiratòria aguda i a un risc més gran d’infeccions bacterianes associades.

Defensa davant la infecció

Les partícules de HDL, on viatja l’anomenat colesterol bo, transporten diverses proteïnes implicades en la defensa davant de la infecció i redueixen la tempesta inflamatòria, no només per covid, sinó també en altres contagis. Un colesterol bo alt indica probablement una major quantitat d’aquestes partícules i, per tant, una major quantitat de proteïnes protectores davant de la infecció.

Per això, és possible que fomentar aquells factors que augmenten les HDL com són l’exercici físic regular, no fumar o mantenir una dieta sana, ajudi a l’organisme en la defensa davant les infeccions en general i per covid-19 en particular, reduint la mortalitat, segons l’estudi.

La baixa concentració de colesterol HDLc s’associa amb un risc més alt de mortalitat relacionada amb la infecció per SARS-CoV-2. En homes es considera baix quan està per sota de 40 mil·ligrams per decilitre (mg/dl); en dones, per sota de 50 mg/dl.

L’objectiu de l’estudi era avaluar la relació entre els nivells de HDLc previs a la infecció i la mortalitat entre pacients més grans infectats amb SARS-Cov-2. De les 593.342 persones majors de 75 anys residents a Madrid, 36.966 van tenir una infecció confirmada per SARS-CoV-2 durant el 2020.