L'organització d'investigació científica sense fins de lucre, IAVI, i Moderna han anunciat aquest dijous que han llançat un assaig fase I per administrar les primeres dosis de vacunes experimentals d'antígens contra el VIH mitjançant tecnologia ARNm. L'assaig de Fase I, IAVI G002, està dissenyat per provar la hipòtesi que l'administració seqüencial d'immunògens del VIH estimuladors i potenciadors administrats per l'ARN missatger (ARNm) pot induir classes específiques de respostes de cèl·lules B i guiar la seva maduració primerenca cap a anticossos àmpliament neutralitzadors (bnAb).

La inducció de bnAbs es considera un objectiu de la vacunació contra el VIH, i aquest és el primer pas en aquest procés. Els immunògens que s'estan provant en IAVI G002 van ser desenvolupats per equips científics de IAVI i Scripps Research i es lliuraran a través de la tecnologia d'ARNm de Moderna. L'estudi es duu a terme en quatre centres dels Estats Units; els centres inscriuran a 56 voluntaris adults sans i sense VIH. D'ells, 48 participants rebran una o dues dosis d'ARNm-1644 i 32 d'ells rebran l'ARNm-1644v2-Core de reforç. Altres vuit voluntaris rebran només l'immunogen de reforç. Les respostes immunitàries dels participants a les vacunes candidates s'examinaran amb detall molecular per avaluar si es van aconseguir les respostes desitjades. A més, es controlarà la seguretat dels participants durant els sis mesos posteriors a l'última vacunació. «Estem molt contents d'associar-nos amb la IAVI i la Fundació Bill i Melinda Gates per aplicar la nostra tecnologia d'ARNm en l'àmbit del VIH. A Moderna, creiem que l'ARNm ofereix una oportunitat única d'abordar necessitats crítiques de salut pública insatisfetes a tot el món», va dir el doctor Stephen Hoge, president de Moderna. «Creiem que l'avanç d'aquest programa de vacuna contra el VIH en associació amb IAVI i Scripps Research és un pas important en la nostra missió d'aprofitar el potencial de l'ARNm per millorar la salut humana», ha afegit. Per part seva, el president i director executiu de IAVI, Mark Feinberg, ha afirmat que estan «tremendament emocionats d'avançar en aquesta nova direcció en el disseny de vacunes contra el VIH amb la plataforma d'ARNm de Moderna». «La cerca d'una vacuna contra el VIH ha estat llarga i desafiadora, i comptar amb noves eines en termes d'immunògens i plataformes podria ser la clau per aconseguir un progrés ràpid cap a una vacuna eficaç contra el VIH que es necessita amb urgència», ha afegit.