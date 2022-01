Segons l'última Enquesta Europea de Salut a Espanya, el 5,84% de la població de 15 o més anys va declarar haver estat diagnosticat d'ansietat crònica. Afortunadament, la sensibilitat cap a la salut mental desperta a Espanya. Cada vegada hi ha més persones decidides a buscar ajuda, si bé encara no s'ha eliminat del tot l'estigma que suposa rebre suport professional per reforçar el benestar psicològic. Una prova d'aquest fet és que, tal com mostra l'estudi 'Cigna 360 Well-being Survey', només el 19% dels espanyols acudeix a un especialista en la matèria per aprendre a gestionar les seves emocions. D'altra banda, 3 de cada 10 enquestats prefereixen optar per opcions saludables com fer esport, portar una dieta equilibrada o rutines per millorar el descans. Aquestes xifres reflecteixen que la població espanyola és proactiva a l'hora de buscar solucions als seus problemes de salut mental. I és que aquest pilar és considerat pel 81% dels enquestats com el més important per al benestar integral, segons el mateix informe.

Les dones, més disposades a consultar amb un especialista Per sexes, s'aprecien diferències entre homes i dones a l'hora de cuidar la seva salut mental. Les dones són les que més es decanten per gestionar les seves emocions a través d'iniciatives saludables com practicar exercici, un 34% enfront del 25% dels homes. També parlen més amb els seus amics i familiars sobre els seus problemes (25% enfront del 22% en el cas dels homes) i acudeixen més a teràpia (20% les dones en comparació amb un 18% els homes). «La pandèmia ha visibilitzat un problema de salut mental que ja era aquí, rebaixant el tabú que existeix al seu voltant. La vida de la població en general s'ha vist sotmesa a moltes pressions que, si no es controlen, poden tenir greus conseqüències per al seu benestar integral. Cal no oblidar que els trastorns que produeixen una inestabilitat emocional continuada afecten directament la nostra manera de pensar, actuar i percebre tot el que ens envolta, a més de determinar la forma en què ens relacionem», destaca María Sánchez, e-Health Medical Manager de Cigna España. 5 senyals que necessites un especialista en salut mental Amb l'objectiu d'ajudar a prevenir o millorar qualsevol alteració en el benestar mental, els especialistes en salut mental de Cigna identificen cinc senyals fonamentals que indiquen la necessitat de demanar ajuda professional: Tenir una actitud negativa i una obsessió per detalls sense importància . Una manera de procedir excessivament crítica produeix tensió, agitació emocional i un estrès rellevant. Cal no oblidar que els pensaments negatius afecten el nostre funcionament emocional. I quan la crítica es converteix en un hàbit, pot conduir a greus disfuncions emocionals. Certament, pot convertir-se en un factor important de trastorns com la depressió o l'ansietat.

. Una manera de procedir excessivament crítica produeix tensió, agitació emocional i un estrès rellevant. Cal no oblidar que els pensaments negatius afecten el nostre funcionament emocional. I quan la crítica es converteix en un hàbit, pot conduir a greus disfuncions emocionals. Certament, pot convertir-se en un factor important de trastorns com la depressió o l'ansietat. Començar a menjar en excés o perdre la gana . Els trastorns alimentaris són, també, un símptoma de malaltia mental. Hi ha qui de sobte comencen a menjar sense control, sense importar-los la deterioració del seu cos i de la seva salut. Per contra, hi ha els qui deixen de menjar perquè tenen una imatge distorsionada de si mateixos que els fa pensar que tenen sobrepès. Així és com comencen els problemes relacionats amb la distorsió de la realitat.

. Els trastorns alimentaris són, també, un símptoma de malaltia mental. Hi ha qui de sobte comencen a menjar sense control, sense importar-los la deterioració del seu cos i de la seva salut. Per contra, hi ha els qui deixen de menjar perquè tenen una imatge distorsionada de si mateixos que els fa pensar que tenen sobrepès. Així és com comencen els problemes relacionats amb la distorsió de la realitat. Perdre l'interès per les activitats que solia gaudir . El nostre nivell de motivació pot variar a cada moment. No obstant això, perdre la il·lusió per les coses amb les quals abans es xalava pot desencadenar en una manca d'interès per pensar en el futur. Aquesta sensació pot dificultar la realització de les activitats diàries, propiciar un sentiment d'indiferència i sense interès per fer gairebé res. Aquesta actitud de desgana és un senyal que indica necessitat d'acudir a un professional.

. El nostre nivell de motivació pot variar a cada moment. No obstant això, perdre la il·lusió per les coses amb les quals abans es xalava pot desencadenar en una manca d'interès per pensar en el futur. Aquesta sensació pot dificultar la realització de les activitats diàries, propiciar un sentiment d'indiferència i sense interès per fer gairebé res. Aquesta actitud de desgana és un senyal que indica necessitat d'acudir a un professional. Evitar socialitzar o relacions amb els altres . Qualsevol persona ha pogut experimentar por o ansietat en ajuntar-se amb altres persones. Però les persones que pateixen fòbia social viuen aquest temor en excés i de manera persistent. Quan aquesta por interfereix en les activitats diàries, és a dir, en les relacions amb altres persones i en el seu rendiment laboral, serà necessari acudir a un psicòleg o psiquiatre.

. Qualsevol persona ha pogut experimentar por o ansietat en ajuntar-se amb altres persones. Però les persones que pateixen fòbia social viuen aquest temor en excés i de manera persistent. Quan aquesta por interfereix en les activitats diàries, és a dir, en les relacions amb altres persones i en el seu rendiment laboral, serà necessari acudir a un psicòleg o psiquiatre. Dificultats de concentració. Hi ha múltiples factors que contribueixen a desviar l'atenció. No obstant això, l'ansietat, sentir-se deprimit o trista, o els trastorns de l'estat d'ànim poden dificultar la gestió dels pensaments. Treballar amb un professional és la millor manera d'abordar els problemes subjacents, com la depressió o l'ansietat, que dificulten la concentració fins i tot en tasques senzilles. Davant qualsevol d'aquests símptomes, és important diferenciar entre una mala salut mental i una malaltia mental. I els únics que poden fer-ho són els especialistes en psicologia o psiquiatria. Una persona pot experimentar moltes emocions negatives i no ser diagnosticada amb una patologia mental. No obstant això, per evitar qualsevol dels escenaris és crucial posar en marxa mesures de prevenció que ajudin a estar atent als senyals i a com els canvis del dia a dia afecten el benestar emocional individual.