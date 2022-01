Cuinar dues hores i tenir menjar pels set dies de la setmana. Aquesta és la carta de presentació del Batch Cooking, un mètode d'organització que durant els últims anys s'ha posat de moda entre les persones que, pel seu atrafegat tren de vida, no poden parar-se a cuinar cada dia. L'objectiu del Batch Cooking no és un altre que dedicar un parell d'hores durant el cap de setmana a preparar els plats per tota la setmana: de dilluns a divendres.

Batch Cooking per menjar sa i sense estrès diari

Amb aquesta fórmula només cal treure la carmanyola de la nevera, triar amb què acompanyar-ho, escalfar-ho en el microones i gaudir d'un menjar casolà i, sobretot, saludable. Com explica la dietista-nutricionista Elena de la Fuente: ««Tenir planificat el nostre menú setmanal i tenir gairebé preparats els àpats del dia a dia és una pràctica que ens ajudarà a menjar de manera saludable, ja que ens apropa al menjar casolà i, hi ha menys probabilitats de consumir aliments ultraprocessats» El Batch Cooking, a diferència del Meal Prep, consisteix a deixar llestos els aliments per ser consumits i emmagatzemats de manera individual. Per exemple, un tàper amb verdures rostides, un altre amb salsa de tomàquet, un altre amb arròs integral....

El Meal Prep, no obstant això, és preparar diversos plats alhora llestos per ser consumits com, per exemple, pollastre estofat amb patates. No són carmanyoles diferents per combinar cada dia i així formar un plat, sinó plats complets per ser el menú complet. De la Fuente matisa que «tots dos promouen el menjar casolà i saludable». «Cadascun dels aliments s'emmagatzemen en la seva corresponent carmanyola ja cuinats i només haurem de preparar el nostre plat combinant les diferents preparacions», assenyala la Tecnòloga d'Aliments. Aquesta manera d'organitzar el menú setmanal no comporta, aparentment, cap risc per a la nostra salut. Però és important conèixer que els aliments, encara que estiguin conservats en recipients hermètics, també caduquen i hi haurà cert tipus de menjars que no aguantin en perfecte estat fins al final de la setmana.

Quant dura a la nevera cada aliment cuinat?

El primer que cal saber del Batch Cooking, o qualsevol altre mètode d'organització d'àpats, és que els plats cuinats cal conservar-los a la nevera. En cas contrari, ens arrisquem a consumir un aliment en mal estat que podria provocar-nos una intoxicació alimentària. Tanmateix, això dependrà de quina mena d'aliments hàgim cuinat, com explica Elena de la Fuente.

Els guisats amb base de llegums tenen un temps de conservació en la nevera entre 3 i 4 dies. És recomanable deixar-los en les baldes superiors

Els plats preparats amb carn també es poden conservar 3-4 dies

El peix no és convenient deixar-lo més d'un dia

La pasta i l'arròs, entre 3-5 dies

Les salses casolanes i brous: fins a 4 dies

Les verdures cuites: 3-4 dies, encara que n'hi hagi algunes que poden canviar les seves característiques organolèptiques o la textura per l'efecte del refrigerat, és segur consumir-les en aquest termini de temps

Els ous cuits: 1 setmana

El més important, ressalta la dietista-nutricionista, és el temps que passa l'aliment (una vegada cuinat) fora de la nevera abans de la seva conservació «perquè els bacteris aprofiten per reproduir-se a temperatura ambient». Per això, quan hagin perdut calor el millor és emmagatzemar-los en recipients hermètics i en racions petites perquè es refredin al més aviat possible.

Com podem evitar una intoxicació alimentària?

De la Fuente posa l'accent en la contaminació creuada, que es pot evitar utilitzant un estri per cada aliment. Encara que les persones al·lèrgiques han d'extremar la precaució en la cuina a causa de la contaminació creuada per al·lergògens, podem patir una intoxicació alimentària si manipulem amb el mateix ganivet i taula carn crua i verdures, per exemple. Per això, a més de cuinar bé tots els aliments i mantenir netes totes les superfícies i estris de cuina, és important parar atenció a quina mena de parament tenim en la cuina. A l'hora de descongelar els aliments és fonamental fer-ho correctament i evitar errors freqüents. «No hem de trencar la cadena de fred. Ho passarem a la nevera i deixarem que descongeli en lloc de posar-ho a temperatura ambient». L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició afegeix, a més, que una vegada s'ha descongelat un aliment és essencial cuinar-lo ràpidament: «No és recomanable la descongelació a temperatura ambient, tret que ho indiqui el fabricant en l'etiquetatge, ja que a temperatures entre 5 i 65 °C els microorganismes poden reproduir-se amb major rapidesa i es posaria en risc la seguretat de l'aliment».

Quant temps poden estar congelats els aliments?

El congelador és un dels grans aliats de la cuina. Ens permet conservar aliments crus i cuinats fins a diversos mesos, però cal respectar les normes de seguretat per gaudir d'ells en estat òptim.

Les fruites i verdures es poden congelar entre 8 i 12 mesos.

Carn bovina, xai i porc entre 6 i 12 mesos.

La carn de pollastre entre 9 i 12 mesos.

Carn picada fins a 4 mesos.

El companatge i embotit es pot conservar en el congelador fins a un màxim de 2 mesos.

Les clares i rovells d'ou crus es poden congelar 12 mesos.

El peix blanc té un temps de congelació d'entre 6 i 8 mesos.

Peix blau de 2 -3 mesos.

Marisc de 3–6 mesos.

Les sopes i guisats, entre 2 i 3 mesos.

És important congelar els aliments envasats abans de sobrepassar la data de caducitat (quan deixa de ser segur per al consum) i de consum preferent (manté les seves propietats sempre que no s'hagi obert l'envàs).