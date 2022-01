Són diversos els símptomes de la variant òmicron de la covid-19: febre, tos seca, dificultat per a respirar, conjuntivitis o dolor a les cames. Ara se'n suma un de nou: l'acidesa estomacal. Gran part dels nous contagiats per aquesta soca del virus en aquesta sisena onada de la pandèmia presenten aquest símptoma que podria ser identificat com un dels primers signes de contagi per òmicron.

En el seu moment, amb la variant delta, van reportar-se la presència de símptomes gastrointestinals en les persones que els van patir, com diarrea, nàusees, vòmit i dolor abdominal. I, tot i que en aquesta nova variant aquests símptomes han estat reportats en menor proporció, ara s'ha sumat aquesta nova simptomatologia de la cremor d'estòmac. Símptomes de l'acidesa estomacal per covid-19 Sensació de coïssor a la gola

Sensació de coïssor al pit

Dolor de pit, especialment en inclinar-se cap endavant, en ficar-se al llit o en menjar.

Notar com un líquid calent, amarg, àcid o salat, a la part posterior de la gola. Quan pot durar? Acostuma a desaparèixer al cap de dos dies de l'inici dels símptomes.