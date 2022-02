La dieta mediterrània, l'influent patró alimentari admirat a tot el món, té un secret. Un secret a veus, un tresor gastronòmic ocult per a alguns consumidors, que l'actor Miguel Ángel Muñoz ha «desenterrat» amb la finalitat de redescobrir-l'ho. El presentador no podia guardar-s'ho més i necessitava explicar-ho a tothom: es parla de la carn de conill. Es tracta d'una carn versàtil, saludable i lleugera. El popular actor s'ha convertit en la nova imatge de la campanya «Carne de conejo, el Secreto de la Dieta Mediterránea», una ambiciosa iniciativa triennal dirigida als consumidors espanyols i portuguesos que posa en marxa Intercun, amb el suport de la UE, amb l'objectiu de rejovenir la imatge de producte, connectant amb les tendències i reforçant el seu valor com a aliment saludable insubstituïble.

El madrileny ha sotmès a una rentada de cara a aquesta nutritiva carn blanca en constant renovació per acostar les seves excel·lències als consumidors a través d'espots que busquen posicionar-se en el top of mind i fomentar el record en el consumidor i on es posarà en relleu la versatilitat i facilitat per gaudir dels seus nous formats (Cuixes de Conill, Medallons de Conill i Mig Conill Trossejat). A més del suport de Miguel Ángel Muñoz, fan absolut de la carn de conill, l'ambiciosa iniciativa comptarà amb una potent campanya digital i desenvoluparà accions com workshops i masterclass en escoles d'hostaleria, dirigida als cuiners emergents cridats a transformar la gastronomia del futur.

Tota mena de receptes amb conill

Des de les receptes més clàssiques com el conill a l'all, fins empanades i amanides, per la qual cosa és apropiada per a qualsevol període de l'any en què es cuini. A més, és una carn que admet tota mena d'espècies i herbes aromàtiques. S'adapta perfectament a un plat ràpid i saborós a la planxa, a un dia de barbacoa o a la bossa de menjar per a l'oficina. Sense oblidar el fàcil i ràpid que és preparar-la perquè les noves presentacions de carn de conill venen ja tallades, senzilles i llestes per cuinar. A més, és una de les carns més saludables i ofereix un ampli ventall de possibilitats culinàries mitjançant formats com Cuixes de Conill, Medallons de Conill i Mig Conill Trossejat.

Cuidant del planeta

Els mètodes europeus de producció de la carn de conill se situen a l'avantguarda mundial. En aquest sentit, els consumidors necessiten estar més informats que mai sobre els models de producció de la Unió Europea i sobre els alts paràmetres de qualitat, traçabilitat, seguretat alimentària i sostenibilitat ambiental d'aquestes produccions. Els ciutadans són més conscients que mai del paper crucial que juguen els aliments com la carn de conill en la salut per aconseguir el benestar i desenvolupar una vida plena. Gràcies al model de producció europeu, es garanteix als consumidors la qualitat dels aliments, la preservació dels nostres paisatges i el respecte pel medi ambient.

Qualitat vertebradora del medi rural

En un moment on allò saludable cotitza a l'alça, aquesta carn blanca està avalada pels seus avantatges nutricionals. Una carn blanca sense greix (130 calories per 100 g), amb un 25% de proteïnes (3% més que el pollastre); rica en aminoàcids essencials i vitamines del grup B i pobra en colesterol i purines. Tal com subratlla la gerent de la Interprofessional cunícola, Mari Luz de Santos, el nostre país és líder a Europa en la producció d'aquesta carn sana i saludable, que té un perfil nutricional que encaixa a la perfecció amb grups de consumidors com els esportistes i els qui es preocupen de menjar aliments amb pocs greixos, sota aportació calòrica i reduït contingut en colesterol i, en suma, per una opció ideal per al bon funcionament del sistema cardiovascular i el control del pes corporal, emmarcada en la Dieta Mediterrània.

«El sector cunícola espanyol és minoritari i té unes característiques especials dins de la ramaderia», comenta De Santos. «Està molt vinculat al medi rural i ajuda a vertebrar-lo perquè moltes granges se situen en municipis de menys de 2.000 habitants. És una ramaderia que atreu sobretot a gent jove i amb gran percentatge de dones». Així mateix, aquest tipus d'iniciatives ajuden a mantenir un model productiu tradicional, lligat al territori i que aposta per la sostenibilitat mediambiental i el futur del medi rural: potència l'ocupació en entorns rurals i ofereix una opció de futur per a la població més enllà de l'èxode cap a les ciutats. Avui dia, el sector cunícola s'ha convertit en un dels millors antídots per frenar la despoblació de les zones rurals.