L'hivern és una època dura per al cabell. Encara que habitualment es recomana protegir-lo del sol i l'aigua a l'estiu, la veritat és que a l'hivern el cabell també acostuma a patir deshidratació i sequedat que es tradueix en un cabell danyat, fràgil i trencadís. Pren nota! A l'hivern, la sequedat ambiental a l'interior de les llars i llocs de treball acostuma a ser molt alta a causa de les calefaccions, aquest fet resseca en excés el cabell i el cuir cabellut. D'altra banda, quan baixen les temperatures, és habitual que cobrim el nostre cap amb capells i barrets, que fan que es mantingui la humitat i afavoreix la deshidratació, ja que les cutícules humides són més permeables. La roba d'hivern, amb colls alts i bufandes, propicien la formació de nusos a la zona del clatell, i el clima advers, amb vent fred i pluja, facilita l'embolic.

Com assecar-lo

Amb l'assecador. Una de les majors agressions que pateix el cabell a l'hivern és l'ús d'aire calent per a l'assecament. Evidentment, les baixes temperatures fan que no sigui convenient eixugar el cabell a l'aire, però l'ús d'un assecador excessivament calent o utilitzat de manera inadequada pot causar deshidratació en el cabell i el cuir cabellut. La millor manera de fer servir l'assecador és mantenir-lo sempre a una distància del cabell de quinze centímetres. En general, abans de fer servir l'assecador, cal eixugar bé el cabell amb una tovallola, realitzant lleugeres pressions sobre el cabell en lloc de fregar-lo i esvalotar-lo. Això és important, ja que quan apliquem calor sobre una cutícula humida s'afavoreix l'evaporació de l'aigua de l'interior del cabell, deshidratant-lo i crespant-lo. Després d'eliminar la humitat, has d'utilitzar un protector tèrmic. És fonamental!

Finalment, cal pensar que els cabells necessiten diferents solucions si són llisos o arrissats. En aquest últim cas, l'adequat és aplicar un difusor i fer ús de l'assecador a temperatura i potència baixes, de manera que el rínxol no es desfaci. És convenient aplicar un producte que ajudi a mantenir el rínxol i condicioni el cabell. Per donar forma al cabell, llis o arrissat, habitualment l'assecament es duu a terme amb un raspall rodó que permet estirar o allisar el cabell: la coneguda tècnica «brushing». En aquests casos, també ha d'utilitzar-se l'assecador de l'arrel a les puntes, començant per les capes inferiors de la cabellera. Cal tenir especial cura, i no apropar massa l'assecador al cabell i el cuir cabellut. És important mantenir la distància i fer servir algun producte condicionador, com escumes o productes d'acabat, que permetin donar forma al cabell en menys temps i que, alhora, formen una pel·lícula entre el cabell i l'assecador que impedeix la deshidratació. En els últims anys, han sortit al mercat diversos productes d'acabat que, a més, estan especialment indicats per utilitzar-se amb assecadors, planxes i tenalles de rínxols, ja que protegeixen el cabell de la calor extrema. Per allisar el cabell amb la planxa, és imprescindible que abans l'assequis perfectament amb l'assecador, tal com t'hem indicat anteriorment. Només així pots començar a utilitzar la planxa.

Com saber si tinc el cabell deshidratat?

La deshidratació s'aprecia fàcilment comprovant si existeixen nusos en el cabell. Només fa falta passar la mà per la cabellera i comprovar si aquesta es llisca amb suavitat o, per contra, queda retinguda pel floc. En aquests casos, és que les escates de les cutícules s'han obert i enganxat les unes amb les altres, provocant l'embolic i els «nusos». Per evitar-ho, proporciona al cabell la hidratació i nutrició necessaris perquè es mantingui suau. A l'hora de rentar-l'ho, convé fer-ho amb el cap cap endarrere, ja que d'aquesta manera es manté la caiguda natural del cabell i l'aigua «rellisca» per ell, evitant la formació d'embolics.

Imprescindible el condicionador

És necessari fer servir cada vegada que es renti el cabell un producte condicionador específic per la mena de cabell, i una vegada a la setmana una mascareta nutritiva. Utilitzar la quantitat indicada i no passar-se, ja que un excés de producte pot endurir el cabell, i aclarir-lo molt bé. En els cabells llisos, el condicionador s'aplica sobre les puntes del cabell, evitant l'arrel, mentre que en els cabells arrissats és important aplicar-lo amb els palmells de les mans donant forma al rínxol i després d'haver eixugat primer el cabell amb una tovallola.

També l'ús de les pintes i raspalls adequats és crucial. Mai ha de raspallar-se un cabell mullat, ja que es provoca la seva fractura. El cabell llis es pentina mullat amb una pinta plana de pues amples, i en sec amb un raspall pla ovalat o quadrat amb les pues acabades en boletes perquè no agredeixin al cuir cabellut. Els cabells arrissats es pentinen mullats amb una pinta de pues espaiades i, a poder ser, lleugerament corbes per marcar les ones. En sec, si no s'ha allisat amb la tècnica del brushing, és preferible pentinar amb els dits per mantenir les ones, ja que els raspalls desfan els rínxols.