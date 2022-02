Una alimentació baixa en carbohidrats, que es presenta com una opció efectiva per perdre pes, no aprima més que les dietes equilibrades, en les quals sí que es consumeixen aquest tipus de nutrients encara que en menors quantitats, segons un estudi de la xarxa internacional d'investigadors Cochrane. Aquesta organització sense ànim de lucre, constituïda per una xarxa internacional d'investigadors, professionals sanitaris i pacients, ha analitzat l'evidència disponible sobre les dietes a partir de 61 estudis. La conclusió és que «hi ha poca o cap diferència en la pèrdua de pes entre les persones que segueixen dietes baixes en carbohidrats i les que segueixen dietes aprimadores amb un consum equilibrat de carbohidrats», almenys durant dos anys, que és el període màxim del qual hi ha estudis.

Sobre pacients sans, tampoc s'han observat diferències entre les dietes quant a canvis en els riscos de cardiopatia o malaltia del cor. Les dietes baixes en carbohidrats s'apliquen de diferents maneres, però sobretot restringeixen els cereals, els llegums i altres aliments que contenen carbohidrats, com els lactis, la majoria de les fruites i algunes verdures. Aquests aliments solen substituir-se per uns altres més rics en greixos i proteïnes, com carns, ous, formatge, mantega, nata i olis. Per part seva, les dietes equilibrades contenen quantitats més moderades d'hidrats de carboni, proteïnes i greixos, d'acord amb els consells actuals de les autoritats sanitàries en matèria d'alimentació saludable. Quan s'utilitzen per reduir el pes, les dietes equilibrades recomanen restringir la quantitat d'energia ingerida orientant a les persones al fet que redueixin la grandària de les seves porcions i triïn aliments més saludables.