Investigadors del Cima Universitat de Navarra han aconseguit prevenir en ratolins la reaparició del càncer de mama més agressiu. S’estima que cada any 1.500 dones espanyoles tractades de càncer de mama pateixen la reaparició del tumor a la mama o als ganglis propers, malgrat l’extirpació quirúrgica i l’aplicació de radioteràpia per eliminar qualsevol resta tumoral. Científics del Cima Universitat de Navarra, en col·laboració amb especialistes de la Clínica Universitat de Navarra, han descobert la causa d’aquest procés i han aconseguit prevenir en ratolins la recaiguda del càncer de mama més agressiu, el càncer triple negatiu, en més del 90% dels casos, va informar aquest centre en un comunicat.

Els investigadors van desenvolupar dos nous models animals que imiten la malaltia humana i van identificar un enzim (ENPP1) com a peça clau de la reaparició del càncer de mama a la zona ressecada. «Va ser una sorpresa poder hackejar el programa genètic utilitzat per les cèl·lules tumorals per a la formació d’un nou tumor. Però el realment fascinant va ser desxifrar totes les funcions dirigides per ENPP1», va explicar Fernando Lecanda, investigador del Programa de Tumors Sòlids del Cima i codirector del treball.

Cèl·lules tumorals circulants

Aquest expert va indicar que «els nivells alts d’ENPP1 faciliten que les cèl·lules tumorals alliberades pel tumor, anomenades cèl·lules tumorals circulants, siguin capaces de niar al llit del tumor extirpat, fins i tot temps després del tractament, tal com passa en les pacients». A més, va continuar, «a través d’un mediador anomenat haptoglobina, ENPP1 atrau les cèl·lules pro tumorals del sistema immune, amb la qual cosa afavoreix el creixement exacerbat del tumor» i, va afegir, «per últim, després de l’atracció d’aquestes cèl·lules immunes, l’haptoglobina és capaç d’induir la seva explosió formant una atapeïda xarxa d’ADN (anomenada NET) que protegeix el tumor i fins i tot pot portar nous focus tumorals en altres òrgans i potenciar els efectes agressius del tumor».

Els resultats van ser validats en els tumors d’una cohort de pacients amb càncer de mama i també suggereixen noves possibilitats amb altres dianes que poden potenciar l’efecte antirecaiguda d’ENPP1. La combinació de l’anti-ENPP1 juntament amb la radiació aconseguia gairebé eradicar completament la recaiguda local.

«Nous horitzons»

«S’obren nous horitzons de tractament amb els inhibidors d’ENPP1/haptoglobina», segons va apuntar el codirector del Departament d’Oncologia Radioteràpica de la Clínica Universitat de Navarra i codirector del treball, Rafael Martínez-Monge, que va assenyalar que «hi ha diverses empreses que els estan desenvolupant i estan demostrant en estudis preliminars que no produeixen toxicitat».

Aquest eix (ENPP/haptoglobina) és present també en altres tumors com el de pròstata, pulmó, cap i coll, i alguns sarcomes. «Per això, pensem que el seu bloqueig es podria utilitzar per inhibir recaigudes locals o la formació de focus tumorals a altres òrgans. Es plantegen, per tant, perspectives fantàstiques amb aquest nou taló d’Aquil·les que pot redundar en el benefici terapèutic en molts pacients», apunta Lecanda.

Assaigs clínics el 2023

«No és l’únic mecanisme, però sí que és un de molt prevalent en càncer. Caldrà veure quina és la dependència d’aquest mecanisme a cada tumor. Un cop identificats els més sensibles i dependents d’aquesta via, és plausible que s’observin beneficis clínics», matisa Martínez-Monge. Algunes companyies ja han avançat que començaran els assaigs clínics el 2023.

Aquest treball, portat a terme per investigadors del Ciber de Càncer (Ciberonc), ha comptat amb finançament procedent de l’Institut de Salut Carles III, el Ministeri de Ciència, Recerca i Universitats i l’Associació Espanyola contra el Càncer, entre d’altres institucions.