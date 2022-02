La malaltia del fetge gras no associat al consum d’alcohol afecta el 25% dels espanyols i es preveu que es produeixi un increment en els propers anys com a conseqüència de l’augment de l’obesitat, la diabetis, i dels hàbits de vida no saludables. Així ho va advertir en un comunicat l’Associació Espanyola per a l’Estudi del Fetge, que assegura que la prevalença de la malaltia està augmentant de manera global en les darreres dècades.

Es tracta d’una malaltia crònica que suposa que el greix s’acumula progressivament a l’interior del fetge al llarg dels anys en quantitats que són anormalment altes. Si bé aquest dipòsit de greix no provoca cap símptoma específic, pot conduir a l’aparició de malalties inflamatòries més greus com hepatitis, fibrosi hepàtica, cirrosi o càncer de fetge. Els factors que estan associats a la malaltia estan relacionats amb el consum d’alcohol i factors genètics i ambientals com l’edat, el sexe, els hàbits dietètics i l’estat nutricional. Causa de trasplantament «Aquesta malaltia és la principal causa de trasplantament hepàtic als Estats Units, mentre que a Espanya és la segona», va explicar Rocío Aller de la Fuente, directora científica de l’Institut d’Endocrinologia i Nutrició de Valladolid.