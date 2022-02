Un estudi ha confirmat que les infeccions cròniques per virus com l’hepatitis C estan darrere de moltes malalties, com el mieloma múltiple, ja que diversos pacients d’etapes preliminars de mieloma múltiple i amb mieloma ja desenvolupat han millorat en tractar-se el virus de l’hepatitis C. Així ho ha revelat un estudi de la Unitat CRIS de Tumors Hematològics de l’Hospital 12 de Octubre de Madrid. «Hem comprovat que el cinc per cent dels pacients amb mieloma múltiple solen tenir hepatitis C. El 50 per cent d’aquests malalts amb mieloma i hepatitis C, si tractem l’hepatitis, el mieloma múltiple es retarda en la seva progressió i fins i tot en un cas hem comprovat la remissió completa de la malaltia», va reconèixer el doctor Joaquín Martínez, cap d’Hematologia de l’Hospital 12 de Octubre.

Aquest treball s’ha desenvolupat durant cinc anys i és un projecte pel qual la fundació ha apostat en aquesta unitat i en què, a més, han desenvolupat almenys quinze nous tractaments que abans no existien. La fundació indica que a les diferents Unitats CRIS a diversos hospitals públics, són milers de pacients els que s’han beneficiat dels nous tractaments, a través de més de 300 assaigs clínics, més de 53 línies de recerca i una inversió que supera els 21 milions d’euros amb un compromís de 53 milions els propers cinc anys. Per a la directora de CRIS contra el Càncer, Marta Cardona, la investigació «és l’únic camí per avançar».