El passaport covid va sorgir l'1 de juny de 2021 amb l'objectiu inicial de facilitar la mobilitat de les persones entre els països membres de la Unió Europea; no obstant això, aviat es va convertir en un requisit indispensable per accedir a llocs tancats i, en alguns casos, fins i tot per treballar, com passa a Itàlia. El certificat covid és un codi QR que certifica que la persona que el posseeix té la pauta completa de vacunació, que ha passat el coronavirus o que s'ha sotmès a una prova PCR amb resultat negatiu en les últimes hores. En el passaport apareix reflectida tota la informació relativa a la vacunació del titular d'aquest document: data en què es va obtenir la pauta completa, i fins i tot quina vacuna se li va inocular. El dubte sorgeix ara amb les terceres dosis de la vacuna de la covid, que s'injecten massivament a la població com a reforç contra el virus.

Terceres dosis i certificat covid

El passaport covid té caducitat. Des de finals d'any, la UE va determinar que el certificat que acredita la vacunació perd vigència al cap de nou mesos de rebre l'última vacuna (sis mesos des que es va rebre l'última dosi, però amb un marge de tres per poder vacunar-se en cas que no s'hagi rebut encara l'antídot). Això no significa una altra cosa que, vista la necessitat de rebre la tercera dosi per tenir una protecció òptima davant del virus, és necessari estar vacunat amb la dosi de reforç per poder tenir al dia el certificat covid.

Què passarà després, si finalment es determina que és necessària una quarta dosi (per a alguns grups de població ja és clar que serà imprescindible), és una cosa que encara es desconeix, encara que el sentit comú determina que, si no és obligatòria aquesta quarta dosi, tampoc serà exigida en el passaport covid. No obstant això, aquest extrem encara no ha estat aclarit per la Unió Europea. Així que, de moment, per tenir el passaport covid en regla i que sigui vàlid, serà obligatori rebre la tercera dosi de la vacuna de la covid.