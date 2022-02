Un nou estudi científic revela que l'ús d'emoticones negatives en els missatges de text pot modificar per complet la percepció de les nostres paraules. Els missatges instantanis estan a l'ordre del dia. I en un alt percentatge, les emoticones són un recurs que acostumem a utilitzar per a expressar-nos. Hi ha els qui els fem servir més, i altres menys, però segurament desconeixem fins a quin punt són rellevants per a la interpretació de les nostres paraules. Un estudi de la Universitat d'Ottawa ha analitzat l'impacte real que tenen les emoticones que acompanyen els missatges de text que enviem. I segons han pogut analitzar els seus autors, l'ús d'emoticones negatives pot arribar a alterar per complet la percepció d'un missatge de text i convertir-lo en negatiu, encara que aquesta no sigui la nostra veritable intenció en enviar-ho.

Isabelle Boutet, professora titular de Psicologia i autora d'aquest estudi, assenyala:

«Les emoticones són conseqüents i tenen impacte en la interpretació de l'emissor per part del receptor, i en si mostra alguna forma de negativitat».

«Fins i tot aparellant una emoticona negativa amb un missatge positiu, s'interpretarà de manera negativa".

"Quan utilitzem EMOTICONES NEGATIVES SOM PERCEBUTS COM A PERSONES FREDES, i farà l'efecte que tenim un mal estat d'ànim, independentment del to que utilitzem".

Un experiment molt actual

Durant el desenvolupament d'aquest estudi es va dur a terme un experiment amb estudiants universitaris amb una edat mitjana de 18 anys.

Els organitzadors van mostrar a cada estudiant diversos missatges de text per estudiar les seves reaccions oculars quan els llegien.

Alguns dels missatges eren només textuals (sense emoticones) i altres presentaven diferents fusions entre text i emoticones.

D'aquesta manera, expressions textuals positives, neutrals i negatives, es combinaven amb emoticones positives, neutrals i negatius. En total, dotze conjugacions diferents.

Després de la lectura dels missatges, els investigadors els van demanar als participants que qualifiquessin el nivell d'afectivitat de cada missatge i que descrivissin com percebien l'estat emocional de l'emissor de cadascun d'ells.

El resultat va ser sorprenent. Va demostrar que les persones perceben negativitat davant aquells missatges que mostrin qualsevol mena d'emoticona negativa, sigui com sigui el text que l'acompanyi, i encara que aquest sigui inequívocament positiu. Per exemple, si algú ens envia un missatge que diu «Tingues una cita fantàstica» sense cap mena d'emoticona, el més segur és que interpretem que l'emissor realment desitja que ens ho passem bé. Però si aquesta mateixa frase va acompanyada de l'emoticona d'una cara enfadada, la percepció serà justament la contrària i pensarem que a l'altra persona li desagrada que tinguem la cita. Per aquesta raó es desaconsella l'ús de tota mena d'emoticones a la lleugera, amb la finalitat que la comunicació entre emissor i receptor sigui tan precisa com sigui possible. «Les persones utilitzen emoticones per divertir-se, sense pensar-ho molt. I potser no s'adonen que, de fet, tenen un fort impacte en les interaccions interpersonals i en la manera en què som percebuts pels altres», assenyala Isabelle Boutet.

Els nens tenen més perill

Aquest estudi volia comprendre com els éssers humans analitzem els senyals socials transmesos per aquests rostres virtuals, però no es va quedar aquí. També constaten en l'anàlisi la dificultat de moltes persones per comprendre el to adequat d'alguns missatges de text. «Les persones tenen molts problemes per interpretar els missatges destinats a transmetre ironia o sarcasme», testifica Boutet. A més, la investigadora principal de l'estudi adverteix d'un gran perill:

Des que neixen, els nens estan molt més familiaritzats amb la comunicació digital i dominen les interaccions que es donen en aquest entorn, però corren el risc de perdre la capacitat d'interactuar adequadament cara a cara, a través de la comunicació no verbal.

Cal no oblidar que les emoticones són, en definitiva, substituts digitals d'aquesta mena d'expressions corporals. La qüestió és si arriben a cobrir de manera eficaç aquesta parcel·la comunicativa. Els investigadors d'aquest estudi publicat en la revista Computers in Human Behavior consideren que encara queda camí per recórrer en aquest sentit. «Hi ha moltes emoticones que ni tan sols sabem el que signifiquen, i la gent pot malinterpretar-los fàcilment». «Estem buscant desenvolupar noves emoticones que transmetin emocions d'una manera més consistent i precisa, i que imitin millor les expressions facials de les emocions», conclouen.