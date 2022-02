Segons l'informe de «Les xifres en càncer 2021» quatre dels vuit tipus de càncers diagnosticats amb més freqüència en el món estan relacionats amb l'aparell digestiu. Aquest informe, elaborat per la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM), que es basa en els registres de 2020 fins a 2021 i l'estudi de la Xarxa Espanyola de Registre de Càncer (REDECAN), reflecteix els casos incidents estimats per al 2021. Per això, des de la Fundació Espanyola de l'Aparell Digestiu (FEAD), volen posar de manifest la importància de promoure les mesures preventives, perquè modificar i evitar els factors de risc, a més de seguir els programes de detecció precoç, redueix la mortalitat en els càncers.

Els càncers digestius en el món L'informe de la SEOM ha calculat que dels tumors diagnosticats amb major freqüència en el món són: L'11,7% són per càncer de mama.

11,4% per càncer de pulmó.

10% per càncer colorectal.

El 6,7%, per càncer de pròstata.

El 5,6% per càncer d'estómac.

4,7% per càncer de fetge.

3,1% per coll uterí i el 3,1% per càncer d'esòfag. A més, a l'aparell digestiu existeixen els càncers de pàncrees, que en aquest cas representen el 2,6% d'incidència i estan en el dotzè lloc dels tipus de tumors diagnosticats més sovint en el món. Per tant, es considera que el 26% dels tumors diagnosticats en el món en 2021 són càncers situats en l'aparell digestiu. Les dades a Espanya S'estima que el nombre total de càncers diagnosticats a Espanya el 2021 abasta la xifra de 276.239, sent major el percentatge en homes (57,52%) que en dones (42,48%). A més a més, en el conjunt de la població, el tumor més freqüent de tots és el de còlon i recte. I segons apunta la doctora Mileidis San Juan Acosta, experta en Aparell Digestiu i responsable del Comitè d'Activitats Fundacionals de la Fundació Espanyola de l'Aparell Digestiu (FEAD): «Al nostre país l'estimació del nombre de nous casos de càncer en el tub digestiu en 2021 ascendeix a 68.549, la qual cosa suposa un 24,8% del total dels càncers diagnosticats a Espanya en 2021». Concretament seran: 43.581 es preveuen en càncer colorectal

8.697 en càncer de pàncrees

7.313 en càncer d'estómac

6.590 en càncer de fetge

2.368 en càncer d'esòfag Mortalitat dels tumors digestius Sobre el percentatge de morts que causen els tumors digestius, es preveu que el càncer colorectal serà la segona causa de defunció per tumors en el món, per darrere del càncer de pulmó, amb un 9,4%, seguit del càncer hepàtic amb 8,3% i el de càncer d'estómac amb 7,7%. A Espanya, els tipus de càncer responsables d'una major mortalitat estan alineats amb l'estadística mundial, ja que són el càncer de pulmó (20,3%), seguit del colorectal (14,6%). No obstant això, trobem com a tercera mena de càncer de l'aparell digestiu amb major mortalitat a Espanya al càncer de pàncrees (6,7%). Claus per prevenir tumors La doctora San Juan ho explica amb claredat: «Modificar i evitar els factors de risc, a més de la detecció precoç i el tractament, són molt importants per reduir la mortalitat». I per a això, els especialistes en aparell digestiu de la FEAD volen donar visibilitat a les mesures preventives contra el càncer: Evitar el consum de tabac. Quan es deixa de fumar l'augment en el risc del càncer induït per fumar desapareix.

Evitar l'obesitat. Hi ha una associació elevada entre ser obès i el risc d'adenocarcinoma d'esòfag inferior i del càrdies gàstric. A més, augmenta el risc del càncer de còlon de manera lineal amb l'increment en l'Índex de Massa corporal. És important realitzar exercici físic diàriament. Hi ha evidència consistent sobre que l'activitat física regular està associada amb una reducció en el risc del càncer de còlon.

És convenient consumir diàriament verdures i fruites.

Limitar el consum d'aliments que contenen greix d'origen animal (a excepció del peix), productes lactis, altres derivats dels greixos (particularment els àcids grassos saturats), aliments hipercalòrics (rics en sucre o grassa), carn vermella i aliments amb molta sal.

A més d'evitar les begudes ensucrades.

Moderar el consum d'alcohol. Existeixen evidències epidemiològiques que el consum d'alcohol augmenta el risc del carcinoma de cèl·lules escatoses de l'esòfag i també s'associa fortament al risc de càncer primari de fetge.

A partir dels 50 anys els homes i les dones es poden beneficiar de participar en el garbellat del càncer colorectal.

Una prova de sang oculta en femta anual o biennal, o colonoscòpia cada 10 anys, disminueixen la incidència i la mortalitat per aquesta neoplàsia.

És recomanable vacunar-se enfront del virus de l'hepatitis B perquè la infecció crònica per aquest virus (VHB) i el virus de l'hepatitis C (VHC) estan en l'origen de la majoria dels càncers hepàtics.