Govern i Comunitats Autònomes han acordat aquest dilluns acabar amb l'obligatorietat de les mascaretes en exteriors. No obstant això, la mesura no entrarà en vigor fins d'aquí a uns dies i hi haurà espais oberts en els quals caldrà continuar portant-la. Aquí van algunes claus.

Quan entrarà en vigor? El Consell de Ministres aprovarà el decret de manera definitiva aquest dimarts perquè pugui entrar en vigor dijous que ve. D'aquesta manera, i una vegada es publiqui el dimecres en el BOE, la mascareta, que va tornar a ser obligatòria al carrer a finals de desembre, deixarà de ser-ho a partir del dijous, encara que es recomanarà portar-la quan hi hagi aglomeracions. Quan caldrà portar-la? Continuarà sent obligatòria en esdeveniments multitudinaris, si les persones estan dretes i si no es pot mantenir el metre i mig de distància en el cas que els assistents estiguin asseguts. En cas d'aglomeracions urbanes no serà obligatòria, però sí recomanable el seu ús. Hi ha hagut unanimitat entre totes les Comunitats? La mesura ha estat acordada amb l'aval de totes les comunitats a excepció del País Basc, que s'ha abstingut, segons han informat a Efe fonts del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Quina és la posició de les comunitats del PP? Les comunitats del Partit Popular també han votat a favor de la mesura, però no sense crítiques per les "bandades" de la ministra Darias, atès que només uns dies abans del seu anunci el Congrés havia convalidat, en una polèmica votació, el reial decret que regulava les mascaretes al carrer.