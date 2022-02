Novavax, la cinquena vacuna contra la covid autoritzada per l’Agència Europea del Medicament (EMA), es presenta com una esperança en el procés de vacunació. És la primera vacuna contra el coronavirus creada a base de proteïnes, fins ara eren d’ARN missatgers (Pfizer i Moderna) o adenovirus (AstraZeneca i Janssen). Aquest nou fàrmac s’ha creat utilitzant tecnologia de nanopartícules recombinants de la primera soca.

Indonèsia va ser el primer país a donar llum verda a aquesta vacuna i esperen l’acceptació d’altres països on ja han presentat la sol·licitud, com el Canadà, Nova Zelanda i el Regne Unit.

Espanya s’ha unit a la llista de països i ha acordat destinar-la a persones que encara no s’havien pogut vacunar o que havien rebut una vacunació incompleta per al·lèrgies a algun dels components de les altres quatre vacunes disponibles a Espanya o per altres indicacions mèdiques.

Efectivitat

Les dades presentades per la farmacèutica demostren un 96,4% d’efectivitat de la vacuna davant la soca original del virus, el 86,3% contra la variant alpha i el 89,7% d’eficàcia general.

Els resultats de les últimes fases d’un assaig clínic realitzat amb més de 30.000 participants als Estats Units i Mèxic mostren una protecció del 100% davant la malaltia greu-moderada, però abans que s’establís l’hegemonia de la variant delta.

Segons l’EMA, els efectes secundaris observats amb Nuvaxovid en els estudis van ser «generalment lleus o moderats i van desaparèixer en un parell de dies després de la vacunació». Els més comuns van ser sensibilitat o dolor al lloc de la injecció, cansament, dolor muscular, mal de cap, sensació general de malestar, dolor articular i nàusees o vòmits.

Administració

La vacuna de Novavax s’empaqueta com una formulació líquida en un vial que conté 10 dosis. Perquè sigui efectiva la vacuna es requereixen dues dosis de 0,5 ml (5 micrograms d’antigen i 50 micrograms d’adjuvant Matrix-M) i que s’han d’administrar amb 21 dies de diferència.

La vacuna s’emmagatzema entre 2 i 8 graus centígrads, cosa que permet l’ús dels canals de fred i subministraments de vacunes ja existents. A més, permet una distribució més senzilla, cosa que facilita l’administració en alguns països on el seu sistema sanitari no és sòlid.

Novavax i la Comissió Europea van anunciar un acord de compra anticipada de fins a 200 milions de dosis a l’agost. Aquesta sol·licitud aprofita l’associació de fabricació de Novavax amb l’Institut de Sèrum de l’Índia (SII), el fabricant de vacunes més gran del món per volum, que subministrarà les dosis inicials per a la UE. Posteriorment es complementarà amb dades d’altres centres de fabricació a la cadena de subministrament global de Novavax.