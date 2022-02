Certes begudes, potser aquelles que no prenem amb molta regularitat, poden afectar el nostre pes i, fins i tot, el nostre colesterol. Sense adonar-nos, aquestes begudes (alcohòliques o no) poden fer créixer els nivells en sang de colesterol

Les begudes que augmenten el colesterol

Segons la Fundació Espanyola del Cor, els nivells de colesterol per a una persona sana, haurien d'estar per sota dels 200 mg/dl. El colesterol alt és un problema que afecta molts ciutadans a Espanya. De fet, la fundació estima que la meitat dels espanyols tenen el colesterol en nivells alts i que aquesta afecció representa aproximadament un quart de les morts causades per malalties cardiovasculars. A continuació et detallem les begudes que augmenten el colesterol i que hauries d'evitar:

Begudes alcohòliques

Per descomptat, les begudes alcohòliques no poden faltar en aquesta llista. Les grans protagonistes dels menjars i sopars d'oci i festius, també augmenten els nivells de colesterol en sang. La Fundació Espanyola del Cor destaca entre elles els còctels i les begudes alcohòliques que van acompanyades de refrescos, els anomenats combinats o "cubates".

Batuts industrials

Molt populars entre els més petits però, malgrat el seu sabor dolç, són un gran problema per al colesterol. En contenir gran quantitat de greixos saturats, afavoreixen el el creixement del colesterol "dolent", concretament el del tipus LDL.

Refrescos

Tampoc podien faltar en aquesta llista. Els refrescos i els diferents tipus de begudes ensucrades augmenten exponencialment els nivells de colesterol en sang, fins i tot encara que es prenguin en petites quantitats. De fet, un estudi de la Journal of the American Heart Association va concloure que totes les persones que prenien un o més refrescos al dia tenien nivells de colesterol alts.

Alguns tipus de cafè

Una de les begudes que tenen un nivell de consum diari més elevat al món. I, segons els experts, alguns tipus de cafè poden augmentar els nivells de colesterol. Per saber quins són, cal mirar els compostos, ja que, si compta amb cafestol, pot afavorir l'augment d'aquest problema. Es troba principalment en el cafè bullit i en l'exprés. Per eliminar-lo n'hi ha prou amb col·locar filtres de paper.