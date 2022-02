Ha passat poc més d'un mes des que vam començar l'any i ja caminem frustrats perquè els bons propòsits per a l'any nou no han aconseguit fer esport diàriament... Un d'aquests compromisos amb nosaltres mateixos més habitual cada inici de l'any és reprendre l'esport. No obstant això, no sempre és fàcil posar en marxa els objectius plantejats i aconseguir portar un estil de vida actiu, especialment després d'una època de vacances o si s'ha fet una vida sedentària durant molt de temps. Per mantenir un bon estat de salut, l'OMS recomana realitzar almenys 150 minuts setmanals d'activitat física moderada. És a dir, uns 25 minuts al dia. Només amb això, aconseguim múltiples beneficis, entre els quals destaquen la disminució dels dolors musculars i d'esquena; l'enfortiment dels ossos i articulacions; la preservació de la salut cardiovascular o el manteniment de la qualitat del somni.

Beneficis de l'esport a mitjà i llarg termini

Un dels errors més comuns a l'hora d'iniciar-se o reprendre l'esport és voler obtenir resultats en el menor temps possible. Això o ens frustra, o ens pot portar el perill de caure en sobreesforços perjudicials tant per a la salut física com mental. «La constància és clau a l'hora d'aconseguir portar un estil de vida actiu i saludable i, per aconseguir-lo, és necessari començar a poc a poc i marcar-se metes petites a curt termini. Els grans objectius poden desembocar en frustració si no s'aconsegueixen i, per descomptat, en lesions que minvin els avanços», explica Jesús Hernández entrenador personal de BluaU de Sanitas.

Començar a canviar algunes rutines

Per evitar aquestes situacions, l'ideal és incorporar l'activitat física en la rutina diària a través de petits gestos. Per exemple, canviar l'ascensor per les escales, anar a treballar caminant o, almenys, fer la meitat del recorregut a peu són algunes alternatives per augmentar l'activitat física d'una forma constant i gradual. A més d'aquests hàbits diaris, sempre és convenient complementar-ho amb exercicis més complets que permetin enfortir el cos i augmentar la resistència. Els exercicis de força, la caminada, la natació o el ioga són tipus d'exercici físic molt adequats per aquelles persones que vulguin mantenir-se actives. No obstant això, és important individualitzar el pla d'entrenament per ajustar els exercicis a cada persona i prevenir lesions.

Començar a poc a poc

No obstant això, és important que la pràctica esportiva es realitzi sempre de manera gradual i adaptada a cada persona. «Una bona manera de començar seria fer de 2 a 3 sessions setmanals d'intensitat mitjana i anar augmentant la quantitat de l'entrenament i la intensitat de l'esforç. Així aconseguirem una adaptació física adequada que permeti integrar l'esport i l'exercici físic a llarg termini en la nostra vida d'una manera saludable», assenyala l'entrenador personal.

Convertir-ho en un hàbit

Així mateix, la motivació és part fonamental de la pràctica esportiva i aconseguir gaudir de l'exercici físic és essencial perquè es converteixi en un hàbit. «Veure l'esport com un patiment, una obligació, o alguna cosa que només ens donarà beneficis a la llarga, és el principal motiu de fracàs», adverteix Andrés Córdoba, psicòleg de bluaU de Sanitas. «Encara que ens marquem objectius a llarg termini, enfocar-nos en els beneficis del dia a dia ens ajudarà a mantenir la motivació: gestió de l'estrès i d'emocions intenses, sentir-se amb més energia, major rendiment cognitiu o la sensació de benestar després de realitzar la sessió d'exercici físic, gràcies a l'alliberament d'endorfines», explica el psicòleg.

Recomanacions per fer de l'esport un hàbit

Per això, els experts de Sanitas ofereixen algunes claus per aconseguir que l'esport es converteixi en un hàbit: