L'escalada de contagis de covid amb la variant òmicron ha alimentat la confusió entre els infectats sobre si han de rebre una dosi de reforç de la vacuna i també hi ha vacunats que dubten si el que consideren una reacció és en realitat un símptoma de la mateixa malaltia. Aquestes són algunes de les preguntes que més interès susciten davant la coincidència en el temps del rècord de contagis i l'extensió de les dosis de reforç de les vacunes:

¿HE DE REBRE LA DOSI DE REFORÇ TOT I QUE TINGUI COVID?

No hi ha cap inconvenient que impedeixi als contagiats rebre una dosi de reforç. És més, les autoritats sanitàries ho aconsellen. A Espanya, la Comissió de Salut Pública en què participen el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes decidia dijous passat estendre a tots els majors de 18 anys l'administració d'una dosi de record de les vacunes anticovid. És a dir, una tercera dosi per als que van ser immunitzats amb Pfizer, Moderna o AstraZeneca i una segona per als que havien rebut Janssen. Amb caràcter general, aquest reforç, reservat fins aleshores als majors de 40 anys per als vacunats amb Pfizer o Moderna, pot administrar-se, en el cas d'aquestes dues vacunes, una vegada transcorreguts cinc mesos des de la segona dosi. Els immunitzats inicialment amb AstraZeneca o Janssen podien rebre-la abans, a partir dels tres mesos des de l'anterior injecció. Però, ¿què passa amb els que han donat positiu en covid abans de rebre la dosi de reforç? ¿No se l'han d'injectar? I si poden fer-ho, ¿com i quan? Doncs les autoritats sanitàries sí que recomanen la dosi de reforç també per als que hagin passat la covid, encara que sigui fa poc temps, i tant si han tingut símptomes com si no.

¿QUAN HE D'ESPERAR ABANS DE DEMANAR QUE EM TORNIN A VACUNAR?

¿Quan poden fer-ho? La recomanació sanitària és esperar almenys quatre setmanes després del diagnòstic de la infecció, una vegada que la persona contagiada es trobi completament recuperada –han d'haver transcorregut almenys tres dies des de la desaparició dels símptomes, si n'hi hagués– i hagi completat el corresponent període d'aïllament. Al seu torn, l'aïllament o quarantena està fixat des del passat 29 desembre en set dies –abans era de deu– des de l'inici dels símptomes o, en el cas dels asimptomàtics, a partir de la presa de la mostra per al test que va confirmar el diagnòstic (també han de complir una quarantena de set dies els no vacunats que hagin tingut contacte estret amb un positiu). Una vegada complerta la setmana de quarantena –i, en el cas dels pacients amb símptomes, els tres dies sense febre o altres efectes clínics de la malaltia–, es podrà donar per finalitzat el seu aïllament sense necessitat de sotmetre's a una prova PCR.

Així, amb l'aïllament conclòs i si ja ha deixat passar el corresponent temps d'espera des de la pauta inicial d'immunització, aquest pacient estarà a punt per rebre una dosi de reforç amb el procediment per a l'administració d'aquestes vacunes que tingui previstes la seva comunitat autònoma. Això sí, cal recordar que, com passa amb els no infectats, no poden rebre la dosi de reforç –0,3 mil·lilitres de Pfizer o 0,25 de Moderna– fins cinc mesos després d'haver completat la pauta inicial de vacunació amb alguna d'aquestes dues vacunes d'ARN missatger o fins tres mesos després si aquesta persona va ser immunitzada amb AstraZeneca o amb la monodosi de Janssen.

¿COM SÉ SI ELS SÍMPTOMES SÓN PER COVID O PER LA VACUNA?

Quan un acabat d'immunitzar amb la dosi de reforç té dubtes sobre si el que nota són efectes secundaris de la vacuna o símptomes d'haver-se infectat de covid, res que no sigui un test podrà aclarir definitivament la incertesa, però hi ha senyals, com la tos o la congestió nasal, que poden fer pensar en un possible contagi per coronavirus. A Espanya, els casos de covid provocats per òmicron han anat creixent a un ritme elevat i a finals de desembre ja superaven el 61% dels contagis totals de coronavirus després de desbancar com a variant dominant la delta, que representava ja menys del 38%. I entre els símptomes més habituals de la variant òmicron destaquen la tos, la congestió i mucositat nasal, la fatiga i el mal de coll.

Per la seva banda, els efectes secundaris més comuns d'una dosi de reforç de les vacunes anticovid, a més de la sensació de cansament i el malestar general, són els següents: esgarrifances, febre no gaire alta, mal de cap i, per descomptat, dolor i molèsties a l'espatlla i el braç on s'ha rebut la injecció. Ha contribuït a augmentar els dubtes un estudi d'investigadors del King's College de Londres que concloïa la impossibilitat de diferenciar «amb solidesa clínica» les reaccions després d'una vacunació de possibles símptomes de la covid i aconsellava sotmetre's a un test. De tota manera, tot i que publicat l'1 de desembre, es basava en dades recollides fins al maig del 2021, abans de l'arribada d'òmicron. El cert és que, en el dia d'avui, si t'acabes de vacunar i notes símptomes com tos de nova aparició, congestió nasal, febre elevada o pèrdua o canvi en els sentits del gust i l'olfacte, pot ser indicatiu que t'has infectat de covid anteriorment i hauries, per tant, de sotmetre't a una prova diagnòstica.