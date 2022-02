Tothom pensa que sap com cuidar la seva pell i maquillar-se, no obstant això, moltes vegades ens deixem portar per la «saviesa popular» o el «m'han dit que...», i ens equivoquem... Això es tradueix, tal com ens explica Paz Torralba, directora dels centres The Beauty Concept, "moltes vegades, la falta de resultats d'un tractament o alguns problemes de la pell poden solucionar-se simplement canviant algun hàbit que pensis que estiguis fent bé». És per això que avui compartim amb tu els errors que cometem quan ens cuidem - i creiem que fem bé -.

Fer-li cas a una amiga. «És l'error més gran. La típica conversa en la qual algú diu que una amiga seva ha provat no sé quin producte i és boníssim. Cal tenir molt clar que no tot és per a tots perquè cada persona és diferent. Jo insisteixo moltíssim en la importància del diagnòstic personalitzat, per a mi és la clau de l'èxit». Confondre l'edat fisiològica de la pell amb la del DNI. «Pots tenir 25 anys i tenir un rostre picat pel sol o tenir 50 i aparentar una pell de 40 perquè està ben cuidada». No tenir en compte la identitat hormonal. «Abans de fer-te un tractament és important diferenciar si ets home o dona. Nosaltres treballem amb marques que respecten la identitat hormonal i els resultats són excel·lents. Les fibres de col·lagen d'un home i d'una dona no tenen res a veure, igual que la textura o les capes de pell, molt més gruixudes en el cas dels homes». Començar tard a cuidar el contorn dels ulls. «És igual el tipus de pell que tinguis o quins siguin els teus trets físics, la primera zona on apareixen les arrugues és en aquesta zona. Per a mi, el contorn d'ulls seria la primera crema que hauria d'utilitzar qualsevol persona que comenci a cuidar-se». No hidratar les zones seques de la pell. «És crucial mantenir-les sempre hidratades, ja que quan això no passa la pell s'esquerda i apareixen arrugues que després segurament cal tractar de forma més agressiva, probablement amb una màquina». No fer servir una crema específica per al coll. «La pell és totalment diferent i necessita altres principis actius que els que utilitzem per al rostre. Normalment, la gent estén la mateixa crema del rostre cap avall i és un error». Saturar la pell amb massa protecció. «Si és hivern i no treballes a l'aire lliure el millor és que la protecció solar estigui inclosa dins de la crema de tractament». No utilitzar el contorn d'ulls adequat, ni la quantitat que necessita. «Amb una petita gota a cada ull seria suficient i s'aplicaria amb tècniques de drenatge des de fora cap a dins - inclosa la parpella -. Si tens bosses has d'evitar posar-te el contorn d'ulls a la nit i fer servir actius com la cafeïna, ja que probablement afavoreixen la seva aparició. En canvi, si tens la zona fosca per una acumulació de toxines provocada per falta de descans, tabac, beure poca aigua o una mala alimentació, necessitaràs aplicar, en primer lloc, un sèrum aclarint i després un contorn que afavoreixi aquesta acció». Netejar la pell amb tendència acneica amb sabó. «Al principi pots tenir la sensació que està neta, però més tard necessitaràs aplicar-te alguna altra crema ràpidament perquè tirarà i no serà confortable. La pell pateix una agressió que pot provocar desajustaments, descamacions, sensibilitat, aparició d'arrugues i a més, no acabar amb els grans». Assecar-se la pell del rostre amb la mateixa tovallola del cos. «Això estarà mal fet perquè la tovallola està plena de bacteris. Sempre necessitarem netejar la pell del rostre amb una tovallola reservada per a aquesta zona, i per descomptat, que no compartim amb ningú més. Reserva-li un lloc especial en el bany i canvia-la de manera regular, si pot ser cada dia millor». No hidratar la pell si la tens greixosa. «És important trobar el producte apte per a aquest tipus de pell perquè alhora que hidrati, reguli la glàndula sebàcia, actuï contra l'acne i aconsegueixi tractar aquests petits grans. Una de les regles bàsiques de la cura facial és que al matí cal hidratar la pell i a la nit regenerar-la». Utilitzar l'aigua micelar com a únic producte de neteja. «Jo recomano fer-ho servir sempre després d'una llet desmaquillant i aplicar-ho amb un cotó a petits tocs - sense arrossegar-lo -». Fer servir tovalloletes i discos desmaquillants com a mètode de neteja. «Per a mi són un focus de bacteris que provoquen que s'expandeixin per tot el rostre». La falta de constància per intentar estalviar. «Hem tingut casos de persones que afirmen que no els fa efecte un tractament que s'apliquen a casa i quan els preguntem si el fan cada dia, reconeixen que només ho fan servir de tant en tant perquè el producte els duri més temps». No utilitzar tònic quan és necessari. «Sempre que la pell passa per aigua cal fer-ho servir per a restablir el Ph. Per exemple, si et poses una mascareta, en primer lloc, et netejaries la pell amb la llet i després aplicaries el tònic. Seguidament, aplicaries la mascareta i en retirar-la amb aigua tornaries a aplicar el tònic».