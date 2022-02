Cada vegada que ens trobem amb un amic ens entra el dubte. Què fem? Com ens saludem? Quan podrem encaixar-nos la mà?

Amb aquesta pandèmia hem passat dels dos petons i de l'abraçada forta i sonora amb palmades a l'esquena, a mirar-nos indecisos i, en el millor dels casos, a fregar tímidament els punys.

Un gest inexistent fins fa un parell d'anys però que avui seria alguna cosa així com la salutació més afectuosa o el contacte més pròxim entre persones no convivents.

Por d'infectar-nos si encaixem la mà

El temor al contagi per contacte no és un problema sol interpersonal. I no hi ha més que sortir al carrer per a veure-ho.

La sala d'espera dels metges segueix sense tenir revistes.

Les taules dels bars es desinfecten (d'aquella manera, la majoria de les vegades) entre un comensal i el següent.

Continuem veient persones que pitgen el botó de l'ascensor amb els artells o obren el metro amb el colze…

I hi ha pots de gel hidroalcohòlic fins i tot a l'entrada de les esglésies, les oficines, les botigues… on pràcticament tots deixem caure el chorrito i ens rentem les mans.

Així que queda clar que la por a les infeccions per contacte (frotis) continua existint.

No és només un sentiment d'algunes persones més o menys escrupoloses o majoritàriament poregoses.

La por a aquest contagi per contacte és una actitud que tenim des del principi, que ha estat prescrita des de dalt i de la qual ningú ha dit mai res en contra.

Què diu la ciència del contagi per contacte?

Aparentment, podríem dir que a hores d'ara les coses segueixen sense estar massa clares.

Científicament, només va haver-hi una explicació molt vaga per a prendre aquestes decisions. I no hi ha hagut novetats des d'aquells primers temps de la pandèmia

Al principi els científics, com per exemple l'Institut Robert Koch alemany, van dir:

«No es pot descartar la transmissió a través de superfícies contaminades, especialment en els voltants d'una persona contagiada».

Però la frase no afirma. Es limita a evitar negar.

I a aquestes altures de la pandèmia sembla una fórmula molt poc categòrica com perquè tant de temps després continuem mantenint mesures emparades en un «no es pot descartar».

No s'ha provat mai una transmissió des d'una superfície?

El mateix Institut Robert Koch, en referir-se a la capacitat del virus per a sobreviure en les superfícies, diu:

«Encara no s'ha provat una transmissió de SARS-CoV-2 a través de superfícies contaminades, fora del sector de la salut».

Això suposa que tot el que els investigadors realment saben és que el virus pot sobreviure en les superfícies durant un cert període de temps.

Però la realitat fins ara és que no es coneix un sol cas de la vida quotidiana en el qual algú hagi contret la COVID perquè ha tocat alguna cosa.

És més, l'Institut Federal d'Avaluació de Riscos, d'Alemanya, diu:

«Segons l'estat actual del coneixement científic, no hi ha evidència de la possibilitat d'infecció humana a través del contacte amb productes, béns de consum o aliments durant el brot actual».

I quan diu que no hi ha evidència es refereix al fet que no s'ha provat ni una sola vegada a tot el món.

Així, per què no podem donar-nos la mà?

L'experiment de Hendrij Streek

Per a corroborar encara més aquesta realitat, la premsa alemanya ha explicat alguna vegada una anècdota més transcendent del que sembla.

Es tracta d'una història amb un dels més importants viròlegs alemanys, Hendrik Streeck.

Aquest científic de Bonn estava de vacances, i quan va entrar al restaurant de l'hotel li van fer estendre les mans i li van tirar, en cadascuna, 2 «ruixades» d'alcohogel.

El viròleg li va dir:

Saps que el que estàs fent no serveix per res oi?

Al que aquest li va respondre que era el manat, i ell es limitava a fer el que havia de fer.

Encara avui el científic explica que aquesta manera de fer les coses es converteix en una arma de doble tall, ja que:

Transmet a les persones una falsa sensació de seguretat que no és recomanable.

Ni un cas trobat

La poca certesa científica d'aquesta qüestió es coneix des dels primers mesos de la pandèmia.

Llavors, l'equip d'investigadors del propi Streeck va realitzar un estudi en Heinsberg, on va haver-hi un brot massiu després d'una festa de carnestoltes.

La gent de Streeck va ser casa dels infectats i va prendre mostres pertot arreu:

A les manetes de les portes

A les superfícies de les cuines

A les tasses dels lavabos

I el resultat va ser categòric:

«Vam poder detectar l'ARN, és a dir, les restes del virus, però mai vam poder fer créixer un virus viu a partir d'aquests frotis».

Podem començar a encaixar-nos la mà, com sempre?

Els científics consultats coincideixen unànimement que ha arribat l'hora de recuperar l'encaixada com a fórmula habitual de salutació.

Però també volen aclarir que el que val per a aquesta forma de salutació no val per totes ni per a cada norma de comportament.

Tots sabem com es contagien les malalties infeccioses i que no és necessari un contacte super estret per a passar-la de l'un a l'altre.

Però és un contagi per aerosols.

I per això no recomanen tornar a la fórmula del típic parell de petons, o a les abraçades, en els quals estaríem més prop d'inspirar el que l'altre exhala.

Però donar-se la mà, sobretot si seguim obstinats a tenir-les netes, les rentem amb freqüència i no ens xuclem els dits… és una fórmula que hauria d'estar a punt de tornar a formar part de les nostres vides.

Quan no podem donar-nos la mà?

Preguntat un científic per les situacions en les quals correm risc real si encaixem la mà d'un amic, i davant la nostra insistència que ens expliqués un cas en el qual el desaconsellaria, va respondre amb una mescla d'humor i realisme:

«No podem donar-nos la mà si el nostre amic acaba d'esternudar sobre ella, nosaltres l'estrenyem i a continuació la xuclem. En aquest cas, sí que correm risc de contagi».

Però en les condicions normals de cada dia, com no hi ha contagi per contacte, ja és hora de tornar a encaixar la mà de les amistats.

El parell de petons haurà d'esperar una mica més.