Una nova investigació mostra que, tot i que amb el temps el nombre d'anticossos contra el SARS-CoV-2 disminueix tant en els pacients prèviament infectats com en els vacunats, el rendiment dels anticossos només millora després de la infecció prèvia i no de la vacunació. Aquesta diferència podria explicar per què els pacients prèviament infectats semblen estar millor protegits contra una nova infecció que els que només han estat vacunats.

L'estudi, realitzat per la doctora Carmit Cohen, del Centre Mèdic Sheba de Ramat Gan (Israel), es presentarà en el Congrés Europeu de Microbiologia Clínica i Malalties Infeccioses a l'abril. La recerca també va descobrir que, en contra de l'esperat, els pacients prèviament infectats amb obesitat presentaven una resposta immunitària major i més sostinguda que els pacients amb sobrepès i de pes normal.

Si bé la protecció contra la reinfecció dura molt de temps en els pacients recuperats del SARS-CoV-2, les infeccions són cada vegada més freqüents sis mesos després de la vacunació. En aquest estudi, els autors van analitzar la resposta immunitària humoral (induïda per anticossos) en individus recuperats de la covid-19 però no vacunats durant un any i la van comparar amb els que havien rebut dues dosis de la vacuna de Pfizer (però sense infecció prèvia) durant vuit mesos.

L'estudi va reclutar individus prèviament infectats-no vacunats i doblement vacunats-mai infectats des del 25 de març de 2020 fins al 25 de novembre de 2020 i es va tancar l'abril de 2021, just abans que la variant delta arribés a Israel.

Els infectats prèviament a aquest estudi havien estat infectats per les variants original i alfa (i alguns casos de beta) del SARS-CoV-2, tot i que no se sap quina variant per a cada pacient, ja que el laboratori només va obtenir la capacitat de seqüenciar les variants molt després que comencés l'estudi.

Els investigadors van realitzar un seguiment de 130 pacients diagnosticats de SARS-COV-2 mitjançant proves PCR. Aquests pacients no havien estat vacunats i van romandre sense vacunar durant l'estudi. Cap d'aquests pacients es va reinfectar durant el període d'estudi.

Es van recollir dades sobre els símptomes aguts (durant la infecció i immediatament després) així com a llarg termini (després de 6 setmanes). Van comparar els anticossos IgG i neutralitzadors contra la proteïna de l'espiga d'aquests 130 pacients recuperats amb 402 individus aparellats per edat i índex de massa corporal (IMC) que van ser vacunats dues vegades amb la vacuna de Pfizer però que mai havien tingut covid-19.

Aquests pacients doblement vacunats tampoc es van infectar al llarg del període d'estudi; no obstant això, en aquest moment (el segon trimestre de 2021) van començar a sorgir proves a Israel que els treballadors sanitaris doblement vacunats i mai infectats estaven experimentant primeres infeccions entorn dels sis mesos després de la seva segona dosi, mentre que els individus prèviament infectats que no s'havien vacunat no es reinfectaven.

Es va comparar l'índex d'avidesa (expressat simplement com la qualitat del rendiment dels anticossos) al mes i als sis mesos per a subgrups formats per 16 persones que s'havien recuperat de covid-19 i 22 individus mai infectats que havien estat vacunats per partida doble. En el cas dels pacients recuperats, també es van recollir qüestionaris relatius als símptomes que incloïen la covid prolongada.

Els investigadors van descobrir que les xifres d'anticossos un mes després de la vacunació eren superiors a les dels pacients recuperats de covid-19. No obstant això, aquestes xifres també van disminuir de forma més pronunciada en el grup vacunat.

L'índex d'avidesa (qualitat del rendiment dels anticossos) va ser major en els individus vacunats que en els pacients recuperats inicialment. No obstant això, fins als sis mesos l'avidesa no va canviar significativament en els individus vacunats, mentre que va augmentar gradualment en els pacients recuperats i els va protegir potencialment de la reinfecció.

Curiosament, i en contra de l'esperat, el nivell (títols) d'anticossos en els pacients recuperats amb un índex de massa corporal de 30 o superior (en el rang d'obesitat) va ser major en tots els punts temporals en comparació amb els que tenien un IMC inferior a 30 (rang de pes normal a sobrepès), la qual cosa suggereix que les persones amb obesitat que havien estat infectades prèviament estaven més ben protegides contra la futura infecció que les que tenien sobrepès o pes normal i havien estat infectades prèviament.

De tots els pacients recuperats, 42 (36%) van experimentar símptomes prolongats de covid, incloent-hi manifestacions de salut mental (5%), neurològiques (9%), cardiovasculars (5%) i respiratòries (31%).

"Mentre que el nombre d'anticossos disminueix amb el temps tant en els pacients recuperats de covid-19 (però mai vacunats) com en els individus vacunats (però mai infectats), la qualitat dels anticossos augmenta després de la infecció però no després de la vacunació", conclouen els autors.

I afegeixen que "les persones amb obesitat tenen una resposta immunitària induïda per anticossos significativament major i sostinguda després de la infecció. Aquests resultats proporcionen característiques específiques de la resposta immunitària que poden explicar la protecció diferencial contra la covid-19 en els individus prèviament infectats en comparació amb els individus únicament vacunats".

Ara que la majoria de la gent a Israel està vacunada, s'ha tornat molt més difícil fer qualsevol nou estudi d'individus mai vacunats. L'equip està seguint ara un grup de persones recuperades de la variant delta (centrada específicament en les famílies) i també un altre grup recuperat de la variant òmicron. En aquests nous estudis, estan examinant tant la resposta immunitària humoral com la innata (diferents parts del sistema immunitari).

La doctora Cohen afegeix que, "amb la variant òmicron els individus vacunats estan més ben protegits contra la malaltia greu, però la quarta dosi de la vacuna, que ara s'administra a moltes persones majors de 60 anys i a les quals estan immunodeprimides, no sembla protegir contra la infecció per òmicron".

Per això, considera que el seguiment han de fer-lo a les persones que s'han recuperat de les variants anteriors i després s'han tornat a infectar amb la variant òmicron i s'han recuperat d'ella. "Hipotèticament, aquests individus haurien de tenir un rendiment d'anticossos molt alt contra la majoria de les variants", avança.