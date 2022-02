Dormir i descansar bé és fonamental per al nostre dia a dia. Per això és necessari lluitar contra l'insomni. Si has dormit bé afrontes els reptes d'una nova jornada amb més energia i millor humor. Per això hem recopilat una sèrie de consells que t'ajudaran a agafar el son. Això és el que has de fer abans d'anar al llit per poder dormir bé.

Renúncia a l'alcohol i el tabac hores abans d'anar al llit No prenguis cap estimulant abans d'anar al llit. Ni cafè ni te però tampoc alcohol o tabac. Són substàncies que al final l'única cosa que faran és estimular de més el teu cos i t'impediran dormir bé. Molta gent que ha aconseguit deixar de fumar diu que acaben dormint millor. Temperatura Perquè el cos descansi i el somni sigui plaent és necessari adoptar una temperatura corporal òptima. Per això és molt important que conservis l'habituació a una temperatura òptima. Ventila més a l'estiu que a l'hivern i ja hauràs aconseguit bona part d'aquest repte. Neteja Canvia els llençols almenys una vegada per setmana. Està demostrat que per dormir bé és fonamental fer-ho en un entorn net. Per descomptat està totalment prohibit fumar a l'habitació o menjar al llit abans de dormir. Pot ser que agafis el son però no serà gens reparador. Aliments calòrics Oblida't d'ingerir aliments molt calòrics per sopar. Una pizza o una hamburguesa poden suposar que estiguis amb els ulls oberts durant hores quan entris al llit. El millor és apostar per aliments amb poques calories perquè la digestió sigui més senzilla. Aparca el mòbil Perquè el cervell desconnecti és molt important que una hora abans de ficar-te al llit deixis el mòbil a un costat: així aconseguiràs que el cervell desconnecti. Lectura i televisió Veure la televisió o llegir un llibre? Entre una pel·lícula d'acció amb sons estridents i el silenci de la casa a la nit llegint un llibre, la segona sembla millor opció per poder relaxar-te. Gens d'activitat física Si fas exercici abans de dormir el teu cor començarà a bombar més de pressa i et serà més difícil obtenir el nivell de relaxació necessari per dormir. Controla la llum L'ésser humà és un animal de costums. I el costum és dormir de nit, sense llum. Per això és important que controlis el nivell de llum que hi ha a l'habitació en la qual dormiràs. Com més tènue sigui, millor.