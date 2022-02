Fa temps que la ciència va tombar les creences que asseguraven que les migdiades no eren saludables per a la nostra salut. Nombrosos estudis han avalat ja els beneficis que aporten. Tot i que amb límits: millor si són curtes, d'entre 20 i 30 minuts. Aquest breu descans es tradueix en múltiples avantatges:

Preveu les cardiopaties

La migdiada ajuda a disminuir en un 37 % l'estrès i el risc de patir malalties cardiovasculars. A més, al dormir, s'allibera l'hormona del creixement que estimula el sistema immunitari, redueix l'estrès i l'ansietat, ajuda a reparar els músculs i a perdre pes.

Redueix la tensió arterial

Un estudi realitzat a 85 universitaris sans va demostrar que aquells que dormien una migdiada veien disminuir la seva pressió arterial i el seu ritme cardíac.

Facilita l'aprenentatge

Un estudi de la Universitat de Berkeley assegura que els qui dormen la migdiada rendeixen més a les tardes i augmenten en un deu per cent la seva capacitat d'aprenentatge. El somni, diuen, permet afrontar nous coneixements i fixar els ja adquirits. Seria alguna cosa així com reinicialitzar el cervell. Per aquesta raó, aquest descans augmenta la productivitat dels treballadors i el rendiment escolar dels nens.

Augmenta la concentració

Existeixen nombrosos estudis que demostren que la migdiada contribueix a millorar qualsevol tasca que suposi recordar llistes de paraules o d'objectes. El somni facilita l'emmagatzematge de la memòria a curt termini i deixa espai per a noves dades. Durant el somni, els records recents es transfereixen de l'hipocamp al neocòrtex, el nostre disc dur, on es consoliden els records a llarg termini.

Facilita resoldre problemes

Robert Stickgold, professor de Psiquiatria del Harvard *Medical School, va descobrir que quan els subjectes aconsegueixen la fase REM del somni (fase de gran activitat cerebral en la qual somiem), els porta menys temps realitzar diferents connexions entre idees.

Estimula la creativitat

Un equip de neuròlegs de la Universitat de Georgetown va comprovar que la migdiada augmenta la creativitat o, almenys, estimula l'activitat de la zona del cervell (l'hemisferi dret) que s'associa amb aquesta capacitat.

Millora els reflexos

Un estudi de la NASA a 747 pilots va demostrar que aquells que dormien una migdiada diària de 26 minuts cometien un 34 % menys errors en el treball i duplicaven els seus nivells d'alerta.

Millora l'estat d'ànim

La serotonina és un neurotransmissor que regula el somni, la gana i l'estat d'ànim. I dormir inunda el nostre cervell de serotonina, la qual cosa ens proporciona una sensació de satisfacció i benestar.

Afavoreix l'abstracció

Un organisme estatunidenc ha estudiat les expressions facials de diversos nens de 15 mesos davant frases que han sentit anteriorment. Els nens que van dormir la migdiada van aprendre una oració i la seva relació amb unes altres, mentre que la resta no reconeixia les frases. Això suggereix que la migdiada afavoreix l'aprenentatge abstracte o la capacitat de detectar el patró general d'una nova informació.

Fomenta la positivitat

Un altre estudi de Berkeley diu que els individus que dormen la migdiada i passen per la fase REM augmenten la seva receptivitat davant l'expressió facial de felicitat, mentre que els qui no ho fan manifesten més ira i por.