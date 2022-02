A l'hora de cuinar els aliments és fonamental tenir en compte el mètode utilitzat. Aquest punt farà que mengis de manera més o menys saludable. Per exemple, en el cas de l'arròs existeix una manera de cuinar-lo que et farà reduir a la meitat les calories del plat.

L'arròs és un dels ingredients més consumits del món, bàsic a Àsia i a gran part de Llatinoamèrica. És un aliment essencial que ofereix molts avantatges: és econòmic, fàcil de preparar i amb ell es poden fer una gran varietat de plats.

Una tassa d'arròs cuit: 200 calories

La clau resideix en la mena de midó que es consumeix. Hi ha dues classes principals de midons: el digerible, que es processa en l'estómac i es transforma de seguida en glucosa, i el no digerible, que no es descompon en l'intestí prim, per la qual cosa no es converteix en glucosa i aporta menys calories. Tenint això en compte, els investigadors van pensar a transformar el midó digerible en no digerible per a així reduir el nombre de calories aprofitables.

Major o menor reducció segons el tipus de gra

Sembla doncs que, segons aquests experts, l'oli interactua amb el midó per a alterar la seva estructura, mentre que el procés de refredament ajuda a preservar la conversió del midó a un amb menys càrrega calòrica.

Els científics van comprovar que aquesta reducció de calories varia en funció del tipus d'arròs, des del 10% que s'aconsegueix amb el tipus d'arròs habitual, al 50-60% de l'arròs amb el midó no digerible.

Així que ja saps: si vols menjar un arròs que engreixi menys, l'única cosa que has de fer és cuinar-lo amb oli i refredar-ho seguidament perquè l'estructura del midó canviï.