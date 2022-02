Com més temps passa, més difícil és perdre pes i això es deu al fet que el metabolisme no és el mateix, vegem els errors que no cal cometre després dels 40 anys.

Diversos nutricionistes que s'han fet molt coneguts a la xarxa gràcies al seu treball sobre nutrició afirmen que és impossible perdre pes de manera adequada si no es fan canvis en la vida diària. A partir dels 40 anys, no té sentit privar-se d'uns certs aliments, com l'alcohol, si no se segueix una dieta sana i equilibrada. Això és el que hauria de ser una dieta: aprendre a menjar sa i equilibrat sense privar-se de res.

En una dieta cal treballar molt i ha d'estar orientada a millorar la salut. Comences a menjar més sa, més conscientment, i si fas esport el teu cos també es beneficiarà. Tot esforç, serà una satisfacció a nivell personal. Com que el canvi no és fàcil, veus a altres persones que han aconseguit l'objectiu i penses que el camí ha estat senzill, sense contratemps. En aquest cas es comença a culpar a la genètica o a tenir sort. La realitat és que el canvi és difícil i el que la gent veu és només la punta de l'iceberg, sense saber el treball que s'ha realitzat.

Errors que no has de cometre per a perdre pes després dels 40

Llavors, com es pot perdre pes després dels 40? A més d'una dieta sana i equilibrada, com s'esmenta en el paràgraf anterior, es necessita perseverança, treball dur i canvis en la rutina diària. Per tant, un canvi en la dieta combinat amb l'exercici, sens dubte ajudarà a perdre pes a llarg termini.

Un error comú que li ocorre a gairebé tothom és obsessionar-se amb perdre pes. De fet, els professionals desaconsellen pesar-se quan es comença una dieta perquè així no s'experimenta amb calma. Evidentment, si segueixes amb la teva dieta anterior i no fas cap canvi, res millorarà. Si, per contra, comences a canviar els teus hàbits diaris, els resultats s'aniran notant a poc a poc. El principal és tenir paciència.