L’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, també conegut com a Can Ruti, ha posat en marxa la plataforma de realitat virtual immersiva EvolUCIon per poder «anticipar alguns dels aspectes més transcendents» de l’ingrés a la unitat de cures intensives (UCI) tant a pacients com a familiars. Es tracta d’un portal amb continguts audiovisuals que van des d’una visita immersiva pels espais de l’UCI de Can Ruti fins a entrevistes amb pacients, familiars i professionals que parlen de les seves experiències a l’àrea de crítics.