Científics de la Universitat de Califòrnia a Riverside, Estats Units, han aconseguit descriure amb precisió el mecanisme mitjançant el qual els bacteris que componen la microbiota intestinal practiquen «sexe» per obtenir vitamina B12, que és vital per al seu funcionament. Els bacteris comparteixen l’habilitat d’adquirir vitamina B12 mitjançant gens, gràcies a un procés semblant a l’acte sexual.

El mecanisme implica que una cèl·lula formi un tub anomenat sex pilus, a través del qual l’ADN pot passar a una altra cèl·lula, de manera similar a l’intercanvi que es produeix entre dos éssers humans que practiquen sexe. Els científics coneixen aquest procés des de fa dècades, atesa la seva capacitat per transferir els anomenats «gens saltarins» o transposons entre organismes, és a dir, seqüències d’ADN que es poden moure i generar mutacions i canvis en el codi genètic.

Tanmateix, fins ara se sabia que el «sexe bacterià» era una eina perquè les cèl·lules bacterianes aconsegueixin mantenir-se vives quan les persones ingereixen antibiòtics. Ara, el nou estudi publicat recentment a la revista Cell Reports ha aconseguit verificar que aquest procés no és útil només per a la resistència als antibiòtics. Per contra, l’intercanvi horitzontal de gens entre els microbis probablement es faci servir per a múltiples mecanismes que augmenten la seva capacitat de supervivència, incloent-hi l’intercanvi de vitamina B12.

Cal recordar que la comunitat bacteriana present a l’intestí humà no és l’única forma de vida que necessita imperiosament la vitamina B12 per desenvolupar els seus processos bàsics: la majoria dels tipus de cèl·lules vives no poden funcionar sense, per això existeix una forta competència en la naturalesa per adquirir-la. Pel que sembla, els bacteris intestinals han evolucionat fins a dissenyar un procés genètic que els permet obtenir vitamina B12 i transmetre’n la capacitat a tota la comunitat.

Segons el líder del grup d’investigadors, el microbiòleg Patrick Degnan, els especialistes van poder comprovar l’efectivitat d’aquest procés tant al tub d’assaig com als bacteris intestinals presents a rosegadors. En principi, van barrejar bacteris que podien transportar B12 i altres que no, apreciant com es generava una interacció que feia possible la formació del canal gràcies al qual els bacteris amb vitamina B12 transmetien a la resta la seva capacitat. Després de l’experiment, van identificar que els bacteris que abans no podien transportar B12 encara eren vius i havien adquirit els gens que els oferien aquesta habilitat.

Posteriorment, en examinar el genoma complet dels bacteris van comprovar els canvis que s’havien produït. En un organisme es poden observar bandes d’ADN, que són com petjades dactilars. Els receptors dels gens transportadors de vitamina B12 tenien una banda addicional, corresponent al nou ADN que havien obtingut d’un «donant». En conseqüència, la nova habilitat havia quedat «impresa» al seu codi genètic.