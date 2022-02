Per a mantenir-se sa, cal respectar dues regles principals: un estil de vida saludable i una dieta equilibrada. Això significa que no cal ser sedentari, sobretot a partir d'una certa edat, perquè en cas contrari el metabolisme s'alenteix i el pes augmenta. De la mateixa manera, has d'intentar menjar bé i obtenir tots els nutrients en les proporcions adequades.

Després dels 50 anys, i també abans en cas de patir algunes patologies, hi ha un alt risc de tenir el colesterol dolent alt en la sang. També ho és la probabilitat de patir hipertensió. Per no parlar de la glicèmia i les dificultats intestinals. Per això, ha de visitar al seu metge i seguir les seves instruccions. En qualsevol cas, hauries d'intentar obtenir el major benefici possible de la fruita i la verdura.

Hi ha molts aliments que poden ajudar de forma totalment natural. Un d'ells, encara que no s'esmenti sovint, és el tamarinde. Vegem les seves propietats i tot el que pot fer per l'organisme.

El tamarinde és un arbre fruiter tropical, pertanyent a la família de les fabàcees. És originària d'Àfrica, però ara es troba en altres parts del món. El seu fruit també rep el mateix nom. Consta d'una pela llenyosa i conté llavors.

El primer benefici del qual podem parlar es refereix a l'intestí. En ser un concentrat de fibra, és un excel·lent laxant i pot regularitzar els hàbits intestinals. Com que té molt de potassi, també és capaç d'actuar sobre els vasos sanguinis relaxant les parets i això ajuda en gran manera a mantenir la pressió arterial dins del rang normal.

A més, les seves substàncies i la fibra també poden mantenir a ratlla el colesterol dolent. No obstant això, cal anar amb compte, ja que pot reaccionar i entrar en conflicte amb alguns medicaments, com l'aspirina. En definitiva, un concentrat de salut, però que ha de prendre's amb responsabilitat, consultant amb un especialista o, almenys, procurant no excedir-se.