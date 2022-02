El colangiocarcinoma (CCA), un càncer de les vies biliars, rar i molt agressiu, es detecta normalment quan la malaltia ja està molt avançada. Millorar la detecció precoç i el diagnòstic és clau per lluitar contra aquesta neoplàsia que cada any causa dues de cada deu morts per càncer al món. Amb aquest objectiu, investigadors del Ciber de Malalties Hepàtiques i Digestives (Ciberehd) han coordinat el més gran i més complet estudi internacional fet sobre aquest càncer, les conclusions del qual es van publicar a la revista Journal of Hepatology. Aquest treball, basat en l’estudi de més de 2.200 pacients diagnosticats entre el 2010 i el 2019, ha servit per dibuixar un «mapa» d’aquest tipus de càncer que representa el 15% de tots els tumors hepàtics primaris i el 3% dels gastrointestinals.

«El CCA és un càncer rar però la seva incidència està augmentant a tot el món, per la qual cosa hem de deixar de tractar-lo com una malaltia òrfena. Encara que suposa un gran desafiament, falten estudis paneuropeus multidisciplinaris coordinats», explica el coordinador de l’estudi, Jesús Bañales, de l’Institut Biodonostia de Sant Sebastià. Per fer l’estudi, els investigadors van avaluar el curs natural del colangiocarcinoma a 2.200 pacients de 26 hospitals en onze països europeus. En el moment del seu diagnòstic, el 42,2% tenia malaltia local, el 29,4% localment avançada i el 28,4% presentava metàstasi.