L’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona ha creat una unitat de cardio-oncologia pediàtrica per investigar nous marcadors que permetin identificar els menors amb càncer amb més risc de tenir seqüeles cardíaques. El procediment de la unitat consisteix a visitar els pacients amb càncer per avaluar el seu estat de salut cardiovascular en el moment del diagnòstic i dur a terme un seguiment fins que arribin a l’edat adulta i per avançar en la detecció precoç del dany cardíac.

Encara que el 80% dels nens i adolescents amb càncer sobreviuen a la malaltia, els tractaments que reben per combatre-la no estan exempts de toxicitat i els causen danys o seqüeles de diferent grau. Aquests nens tenen cinc vegades més risc de desenvolupar una malaltia cardiovascular que la resta de la població. «La patologia es manifesta de forma molt variada, ja que de vegades pot passar desapercebuda perquè no presenta cap simptomatologia i d’altres pot manifestar-se de forma molt greu, en forma d’insuficiència cardíaca severa», va afirmar la cardiòloga de la nova unitat, Esther Aurensanz. El tractament que rep un nen amb càncer varia en funció del tipus de tumor i la fase en la qual es troba la malaltia, però pot incloure cirurgia, quimioteràpia, radioteràpia, immunoteràpia i teràpies farmacològiques dirigides.