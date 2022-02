Un vídeo de l'usuari @lajotaroja_ a TikTok s'ha fet viral per afirmar que hi ha una plaga de sarna a Espanya i que el seu principal focus són els emprovadors de roba. Aquesta declaració s'ha viralitzat arribant a les 300.000 visualitzacions en menys de 24 hores.

Els comentaris de la publicació estan plens de dubtes i preguntes, però sobretot alguns també afirmen que han patit un brot de sarna: "Per fi algú diu alguna cosa sobre el brot, per això no em provo res en botigues de roba", "M'has deixat astorat, no havia sentit res", "Jo la vaig passar i és el pitjor que he tingut en la meva vida", "Per fi algú parla d'això", són alguns dels comentaris.

Aquest debat no s'ha quedat només a la xarxa social de TikTok sinó que s'ha multiplicat fins a arribar a Twitter:

Recuerden que en España la sarna está disparada. POR FAVOR laven la ropa nueva antes de ponersela. — ❀la bela isa❀ (@indieflowerr) 16 de febrero de 2022

me acaba de salir en tiktok que el aumento de sarna en españa se debe a los probadores de ropa... decidme que alguien sabe si es cierto — toni ۞ (@Toniquelado) 16 de febrero de 2022

Des de la sortida del confinament a la primavera de 2020 s'ha produït un auge de casos de sarna o "escabiosis" que no ha cessat des de llavors. En les consultes dels hospitals espanyols s'han registrat, amb més freqüència, casos de sarna. Els casos, en l'actualitat, superen els nivells prepandèmia, segons el diari especialitzat Redacción Médica.

“Estem veient més casos de sarna que abans de la pandèmia. Des de la sortida del confinament ha estat un auge continu. Deixem de veure polls, però comencem a veure molts casos de sarna”, detalla Pablo Ortiz Romero, catedràtic de Dermatologia i cap de Servei de Dermatologia a l'Hospital 12 de Octubre.

El metge detalla que l'augment de casos es deu principalment a la necessitat de contacte que molta gent sentia en sortir de l'aïllament. La sarna es contagia pell a pell, només amb donar-li la mà a un amic, el procés de disseminació tarda un mes a manifestar-se amb picors, detalla l'especialista.