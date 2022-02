La parestèsia és el nou efecte secundari que s'ha detectat després de rebre la vacuna de Moderna. De totes maneres, a Espanya només s'han identificat 158 casos després de l'administració de 14,2 milions de dosis.

Sensació de formigueig

És un fenomen molt comú en el nostre dia a dia, ja que és la sensació de formigueig o entumiment que es pot produir després de romandre una estona en una mala postura. La part del cos perjudicada pot no respondre quan s'intenta moure-la i pot haver perdut la sensibilitat al tacte. El formigueig pot ser més molest quan entra en contacte amb el sòl i altres objectes.

Per la vacuna

Els efectes de parestèsia relacionats amb la vacuna de Moderna apareixen a la poca estona que hagi estat administrada. Primer com a dolor, posteriorment com a miàlgia i finalment sorgeix l'entumiment. El més freqüent és que afecti les extremitats, sobretot al braç on s'ha punxat.

En la majoria dels casos la parestèsia es pot alleujar amb exercicis o massatges per a restablir la circulació en la zona afectada. Si la situació persisteix, alguns medicaments antiinflamatoris poden reduir els símptomes.