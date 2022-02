Encara que des de fa un any les cabelleres arrissades han guanyat un gran protagonisme i milers de dones ja no lluiten contra els seus rínxols, sinó que els potencien, encara hi ha moltes que somien en tenir una cabellera llisa i suau. Si aquest és el teu cas, tenim bones notícies per tu: Sonia Atanes ens ho ha explicat tot sobre com obtenir un cabell llis i sa, i, a més, mantenir-lo així durant més temps. Es pot demanar més?

Cabell llis amb allisats orgànics

Els allisats orgànics són més suaus, tant pel seu procés com per la seva composició. Encara que estan formulats amb principis d'origen orgànic, necessiten químics per assolir resultats. La diferència és que busquen l'equilibri entre la salut del cabell i la seva textura, per això no allisen definitivament. Es realitzen mitjançant l'aplicació de producte en el cabell que porten al seu interior principis actius que actuen emplenant zones buides i generant una nova estructura interna que dona un nou suport al cabell. Després de la seva absorció, es retira amb aigua el producte sobrant i es cauteritza l'absorbit amb una planxa per fixar-ho en el cabell. Els ponts del cabell no es danyen i a poc a poc, passats uns mesos, tornarà a la seva forma natural. Per a mantenir la seva eficàcia, i si el cabell està tractat químicament, es necessita continuar el tractament a casa, ja que aproximadament el 30% del resultat dependrà del seu correcte manteniment.

Avantatges : L'allisat és molt natural, té molta lluentor i és molt respectuós amb el cabell. Cada vegada que es repeteix, el cabell millora. Aporta cos a la cabellera. Manté el seu moviment i elasticitat. Facilita la realització de qualsevol mena de pentinat.

: L'allisat és molt natural, té molta lluentor i és molt respectuós amb el cabell. Cada vegada que es repeteix, el cabell millora. Aporta cos a la cabellera. Manté el seu moviment i elasticitat. Facilita la realització de qualsevol mena de pentinat. A tenir en compte: Per activar el tractament cal eixugar el cabell amb aire calent i a vegades ajudar-lo amb una mica de raspall. No es poden tornar a utilitzar les planxes, ja que arrossegaria el tractament. Pel fet que és tan respectuós, a vegades la primera vegada no queda tan llis com esperem. Els cabells tractats químicament han de continuar el tractament des de casa.

Com explica Sonia, «amb els allisats orgànics, el cabell manté el seu moviment i elasticitat. Facilita la realització de qualsevol mena de pentinat. És perfecte per canviar mals hàbits amb planxes. Si ets constant, el teu cabell en un any haurà canviat per complet».

Allisats definitius

Els allisats definitius són aquells que deixen el cabell completament llis sense haver de fer res. Porten una càrrega química més potent que trenca els enllaços del cabell de manera definitiva, deixant-lo totalment llis. Aquí estaria l'allisat japonès i el de tioglicolat d'amoni, així com algunes queratines i allisats brasilers.

Avantatges : El cabell queda completament llis, dona molta lluentor i t'oblides dels assecadors. La part ja allisada mai torna a la seva forma natural.

: El cabell queda completament llis, dona molta lluentor i t'oblides dels assecadors. La part ja allisada mai torna a la seva forma natural. A tenir en compte: Només ho recomanem en cabells molt sans i resistents.

Allisats de queratina o brasilers

En aquest grup trobaràs bons tractaments, d'una banda, i molts de molt baixa qualitat per un altre - per això no podem generalitzar -. El nostre consell aquí és que fugis dels «superpreus» i t'informis tant del producte i el procés, com del professional que te'l realitzi. Acudeix a algú de confiança o a un centre de referència. Els productes d'allisat de qualitat són cars i els processos són llargs, per aquest motiu no poden ser barats. En el cas d'alguns allisats brasilers o allisats de queratina, s'allisa el cabell per la combinació del producte aplicat i planxat damunt sense retirar-lo - d'aquí el fum, l'olor i la deterioració del cabell -.

Avantatges : El cabell queda llis total i al principi brillant. En un cabell natural i sa no hi hauria problema.

: El cabell queda llis total i al principi brillant. En un cabell natural i sa no hi hauria problema. A tenir en compte: Aquest allisat segella exteriorment el cabell pel qual no li permet nodrir-se, ni interiorment ni exteriorment, i amb el temps es queda opac i les puntes s'acaben partint. La repetició en el temps és molt delicada per la seva deterioració.

Com diferenciar els tipus d'allisat?

Orgànics

Es poden rentar després de fer-los. No queden llisos si no s'eixuguen amb aire calent - hi ha cabells que excepcionalment queden llisos, però és molt poc comú -. Tornen progressivament a la seva forma. Mai es planxa el cabell amb el producte posat en la perruqueria. Necessiten manteniment específic a casa per allargar la seva durada. Són respectuosos amb el cabell. No tenen tant de poder aïllant. El resultat és d'un cabell brillant, sa, a l'aire i emmotllable. Pots pentinar-lo amb la forma que vulguis, fer-te ones, etc. Si no l'eixugues, el teu cabell quedarà amb una mica de rínxol més obert i controlat. No es poden utilitzar planxes després - s'arrossega l'allisat -. Si les teves puntes estaven deteriorades, òpticament continuaran igual fins que ho treballis una mica amb el raspall o el tallis.

Definitius

Cal esperar un temps abans de rentar-los. No pots posar gomes, ni forquetes en el teu cabell. La part allisada no torna mai al seu estat original. Es planxen sovint amb el producte posat a la perruqueria. No es poden pentinar amb una altra forma que no sigui la llisa. Es poden planxar després, encara que no és aconsellable.

Has de tenir en compte...

Cada cabell és diferent, per tant, no pots esperar que el resultat en el teu cabell sigui com el d'algú que coneixes que té un cabell visualment semblant al teu. El professional de la perruqueria valorarà i diagnosticarà cada cabell de manera individual, perquè saben que els resultats varien molt d'un cabell a un altre. Has de tenir clar també si busques un cabell més allisat o amb més qualitat, ja que no sempre és compatible. Si el teu cabell està processat químicament per colors, metxes o tractaments anteriors, és alguna cosa a tenir en compte també, pel fet que no queda igual un cabell sa que un deteriorat.

Manteniment per un cabell llest i sa

Sigues realista, l'estat del teu cabell i la seva qualitat és directament proporcional al resultat.

Una vegada acabat el teu tractament orgànic, el teu cabell estarà mullat i ondulat.

El tractament s'activa tibant el cabell amb els dits i donant-li amb l'aire de l'assecador calent. Si deixes zones humides quedarà encrespat.

En el cas de tenir les puntes deteriorades, hauràs de treballar-les una mica amb el raspall.

Si deixes que s'assequi a l'aire seguirà amb el seu rínxol, encara que una mica més obert i menys crespat.

Aquest tractament no és un pentinat, és a dir, si no fas res o només t'eixugues el cabell amb aire calent, no et quedarà com quan et pentines normalment.

Si no segueixes el seu manteniment a casa, pots perdre fins a un 30% d'efectivitat.

Si no vols utilitzar productes a casa, o no activar-ho amb l'assecador, hauries de triar un allisat definitiu o de queratina amb els seus pros i els seus contres.

Els consells de Sonia Altés