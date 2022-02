Una dieta rica en verdures té indubtables beneficis per a la salut, però un nou estudi difós aquest dilluns assenyala que no redueix el risc de patir malalties cardiovasculars. Investigadors de les universitats d'Oxford i Bristol (el Regne Unit) i la de Hong Kong (la Xina) no van trobar proves que la ingesta de vegetals sigui efectiva per prevenir aquest tipus de malalties i van considerar que anteriors estudis que apuntaven en aquesta direcció no havien tingut en compte factors socioeconòmics ni d'estil de vida. El nou estudi, publicat avui a la revista 'Frontiers in Nutrition', mostra que és «improbable» que un consum major de verdures, cuinades o crues, repercuteixi sobre el risc de desenvolupar una malaltia cardiovascular (ECV).

Els investigadors van partir per la seva anàlisi de les dades emmagatzemades en l'estudi de gran escala UK Biobank, que segueix la salut de mig milió d'adults al Regne Unit que es van registrar voluntàriament en el programa entre 2006 i 2010 i que són preguntats regularment sobre la seva dieta, estil de vida i historial mèdic. «L'UK Biobank és un estudi prospectiu a gran escala sobre com la genètica i l'entorn contribueixen al desenvolupament de les malalties més comunes i mortals», va dir en un comunicat Naomi Allen, científica cap d'aquest programa i coautora de l'estudi. «Hem fet servir el seguiment de grans dimensions i a llarg termini del Biobank i la informació detallada sobre factors socials i d'estil de vida per avaluar l'associació entre la ingesta de verdures i el risc d'ECV», va afegir. Per aquesta investigació, els experts van utilitzar les respostes de 399.586 participants - dels quals 4,5% van desenvolupar ECV - sobre el seu consum de verdura i les van relacionar amb altres possibles factors d'influència, com l'exercici físic i l'estatus socioeconòmic. Van descobrir que el risc de morir d'una ECV era un 15% més baix entre aquells amb el consum més gran de verdures que en el segment de menor ingesta. No obstant això, puntualitza la nota, «aquest efecte aparent es va afeblir substancialment quan es van tenir en compte altres possibles factors socioeconòmics, nutricionals i mèdics». La introducció d'aquests factors va reduir la capacitat predictiva de la ingestió de verdures en un 80%, la qual cosa va apuntar a la seva importància en l'anàlisi global. «El nostre estudi no va trobar proves d'un efecte protector del consum de verdures contra les ECV. En el seu lloc, les nostres anàlisis mostren que és molt probable que l'aparent efecte protector de les verdures compti amb un biaix que no té en compte altres factors», va dir Qi Feng, investigador d'Oxford i autor principal de l'estudi.