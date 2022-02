El colesterol constitueix un dels grans indicadors de risc de problemes de salut dels espanyols, però la gran majoria dels qui tenen nivells elevats ho desconeix, segons la Fundació Espanyola del Cor.

El nostre organisme necessita aquesta substància grassa natural per al seu correcte funcionament, però si la seva presència és massa alta, es converteix en un dels nostres pitjors enemics, perquè les cèl·lules són incapaces d'absorbir tota la que circula per la sang. Quan ocorre això, el sobrant es diposita a la paret interna dels vasos sanguinis, com les artèries, amb el risc que es formin plaques que puguin arribar a obstruir-les.

Una obstrucció parcial pot originar angines de pit, mentre que un bloqueig total causaria infarts de miocardi. Quan aquestes plaques afecten els vasos que van al cervell, el resultat són accidents cerebrovasculars o ictus.

El termòmetre de l'alerta s'encendrà quan el nivell de colesterol superi els 240 mg/dl (mil·ligrams per decilitre). Una anàlisi en el nostre centre de salut per indicació mèdica bastarà per a sortir de dubtes sobre la nostra situació.

En el cas que els nivells de colesterol se situïn per sobre dels recomanats, existeixen, per sort, maneres de revertir la situació. El nostre metge ens guiarà en aquesta tasca prescrivint una dieta adequada i recomanant exercici físic, en funció de les possibilitats de cada persona. Si fos necessari, podria reforçar el tractament amb fàrmacs.

Segons la Fundació Espanyola del Cor, el punt clau és seguir una dieta baixa en colesterol, equilibrada i saludable, acompanyada d'una activitat física regular.

L'organització destaca a la pàgina web la importància d'incloure els següents aliments a la dieta:

Fruites i verdures (cinc racions al dia)

Hortalisses

Cereals integrals

Llegums (tres racions a la setmana)

Peix blau (almenys tres racions a la setmana)

Fruita seca

Oli d'oliva verge extra

Aquests aliments ens ajudaran a reduir el colesterol alhora que a augmentar els nivells de colesterol-HDL -l'anomenat colesterol bo- perquè aporten àcids grassos monoinsaturats, àcids grassos omega-3, esterols i estanols vegetals i antioxidants.

A més, caldria evitar els següents: