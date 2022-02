Els símptomes de la covid han anat canviant en funció de les variants i les persones. I és que, com tots els virus, el de la covid-19 muta gairebé constantment per sobreviure dins els hostes –així s'anomena les persones en què s'allotgen– sense arribar a matar-los, ja que sinó també moriria. El fet que mutin per no matar els hostes és molt important per explicar per què els símptomes de la covid-19 han anat suavitzant-se i l'índex de mortalitat ha anat disminuint.

Vacunació, higiene i profilaxi Una cosa en què, per descomptat, també han influït les xifres de vacunació i les mesures de profilaxi i higiene adoptades per la població, com la mascareta, la distància social i el gel hidroalcohòlic. En resum, el quadre de símptomes és molt més ampli en les noves variants que en les anteriors, però també més lleus. Per tant, la malaltia és menys greu. Combinació de símptomes Dins aquest ampli espectre de símptomes, les persones que es contagien últimament de coronavirus tenen els símptomes de la primera onada –pèrdua de l'olfacte i el gust, mal de cap i febre– juntament amb mal de coll, esternuts i falta de gana. També últimament les persones que han contret el virus en la cinquena i sisena onada es queixen de dolor abdominal i muscular, sobretot a les lumbars, un dolor que sol desaparèixer després de dos dies. Són símptomes propis de la variant òmicron. «Un camió per sobre» Les persones que han contret el virus en els últims temps parlen que tenen dolor muscular (lumbar i a la part cervical i dels omòplats) que es pot assemblar al que patirien «si t'hagués passat un camió per sobre». La gran diferència amb el dolor propi de la contractura és que es nota dins l'esquena. Aquest dolor pot durar temps després d'haver superat el SARS-CoV-2. Fatiga, boira mental i hiperestèsia El dolor també es pot notar als genolls en forma de formigueig o com a debilitat als braços i les cames. S'afegeix a la llista de nous signes com la fatiga extrema, la boira mental, l'acidesa estomacal, els marejos, la picor de peus i mans, etcètera. En les últimes setmanes també s'ha registrat una gran quantitat de pacients infectats amb la variant òmicron de covid-19 que van desenvolupar hiperestèsia, un símptoma que consisteix en fort dolor i que podria derivar en un quadre greu. La hiperestèsia es pot definir com hipersensibilitat de l'organisme, i es manifesta com un dolor que impacta a tot el cos. Els experts expliquen que, si un toca la persona que pateix hiperestèsia, no passa res, però si li pressiona les mans nota un dolor agut i fortíssim als músculs, ossos i la pell.