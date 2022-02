Perdre pes s'ha convertit en un dels grans objectius de gairebé tothom. Després dels excessos de Nadal, els menjars en excés de les festes i el primer mes de gimnàs al qual es van apuntar milers de persones, el febrer s'estableix com el mes per excel·lència per demanar una ajuda "extra".

El primer que s'ha de tenir en compte (i ho diuen els experts) per perdre pes és caure en un dèficit calòric. L'equació és senzilla. No cremaràs greixos si no menges menys calories de les que gastes fent exercici. A partir d'aquí hi ha matisos, com el que exposa Joel Torres, un dels nutricionistes més seguits a Instagram i dels que més repercussió aconsegueix amb els seus consells.

I és que una vegada complerts els 40 anys sembla més difícil que mai perdre pes. I la raó és ben senzilla. A aquesta edat el cos comença a perdre musculatura i només recuperant-la es pot aconseguir revertir l'efecte d'engreixar-se. I tot sense dietes miracle ni el temut "efecte rebot"

"En tot aquest temps, per desgràcia, he conegut a moltes persones que han provat mètodes miracle que l'han fet perdre molta massa muscular. I això no només et fa perdre salut, sinó que també genera flaccidesa, ansietat, efecte rebot brutal i no veure's estèticament com un voldria" recalca Torres en un dels seus últims posts penjats a Instagram.

En aquest sentit, un dels consells que més ha sorprès als usuaris de les xarxes socials és aquell en el qual parla que no es pot seguir una dieta extrema on es deixi de menjar. S'ha de generar un dèficit calòric moderat de menys de 450 calories al dia. "No mengis menys, menja millor" recalca. Aquesta és, de fet, una de les raons per les quals les dietes miracle no existeixen. I és una de les coses que s'han de tenir en compte a l'hora de perdre pes.

De fet l'objectiu es baixar de pes però seguir un estil de vida més saludable. De totes maneres, si estàs disposat a aprimar-te, has d'estar preparat per aconseguir els teus objectius canviant el teu estil de vida, que és el que realment importa a aquestes altures. Dormir i menjar millor i fer esport de forma periòdica. Millorar la teva salut millorarà la teva vida.