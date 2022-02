L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha llançat una nova alerta sanitària per un producte que s’està comercialitzant al nostre país. Segons han publicat, han tingut coneixement de la presència de soja no declarada en l’etiquetatge d’unes galetes.

Com han informat a la seva pàgina web, la nova alerta ha sigut comunicada per les autoritats sanitàries de França a través de la Xarxa d’Alerta Alimentària Europea (RASFF). L’empresa que produeix aquestes galetes, Sanavi, ja ha procedit a la retirada del producte del mercat i a la seva recuperació dels consumidors.

Les galetes afectades són les galetes de vainilla Harifen, de la marca Sanavi. Venen envasades en capses de 200 grams i contenen 11 subunitats de tres galetes. Els lots afectats són el LOT 35L i el LOT 29J.

Segons les dades disponibles, el producte hauria sigut distribuït a Catalunya, Extremadura, Castella-la Manxa, País Valencià, Galícia i Aragó, a més d’estar en altres països com França, Alemanya, Grècia, Itàlia, Portugal i Polònia, però aquesta llista podria continuar ampliant-se.

Com a mesura de precaució, es recomana a les persones al·lèrgiques a la soja que tinguin aquestes galetes a casa, que s’abstinguin de consumir-les. Això sí, aquests dolços no suposen cap risc per a la resta de la població.