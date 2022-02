La moda del dejuni intermitent, que consisteix a passar entre 12 i 16 hores al dia sense menjar i concentrar les ingestes en les hores restants, fa que siguin moltes les persones que no desdejunin i, no obstant això, tinguin un patró d'alimentació saludable.

Passa el mateix amb el berenar, un àpat que la majoria d'adults ha erradicat i que, segons els experts, pot ajudar a arribar amb menys gana al sopar, encara que fer-lo hauria de ser sempre opcional. En tot cas, el fonamental és que, si no perdones el desdejuni i el berenar, tots dos estiguin composts d'aliments saludables, ja que són les ingestes en què és més fàcil recórrer a opcions poc recomanables, com alguns d'aquests 'falsos amics' que creiem sans, però en realitat no ho són.

Cereals

Ni els cereals ajuden a perdre pes ni són tan sans com ens fan creure moltes marques. Només s'ha de donar un cop d'ull a les etiquetes de nombrosos cereals industrials per a adonar-se que contenen grans quantitats de sucre, de manera que el millor és substituir el seu consum per uns altres sense sucres afegits i tractar d'endolcir els desdejunis d'altres maneres. Què tal un bol de cereals sense sucre amb iogurt i fruits de temporada?

Postres làcties

Les úniques postres làcties saludables són els iogurts naturals, sempre que es consumeixin desnatats i sense sucre. Tant els iogurts de sabors com els de fruites afegides, per no parlar de flams, natilles o copes de xocolata, solen contenir molt de sucre i, en molts casos, greixos i altres additius, a més de moltes calories. El que s'ha dit, millor un iogurt natural desnatat endolcit de manera natural amb fruites de temporada i al qual podem incorporar fruita seca triturada per a aconseguir un esmorzar exemplar.

Suc de taronja

El clàssic esmorzar de molts, aquest suc de taronja que alguns continuen prenent a tota velocitat per a evitar que perdi les vitamines (un altre fals mite) no és tan sa com crèiem. En esprémer les taronges, estem renunciant a l'aportació de fibra, la qual cosa provoca que els sucres presents en el suc es converteixin en sucres lliures i, per tant, poc saludables. Això significa que el consum de sucs ha de ser ocasional, i que ha de prevaler-se sempre la fruita sencera per a aprofitar la fibra, fonamental per a una bona salut intestinal. Absolutament prohibits estan els sucs industrials, que poden presentar sucre i altres edulcorants com a xarops.

Barretes de cereals

La majoria de barretes de cereals que es comercialitzen solen contenir molt de sucre i, en molts casos, també olis poc saludables com el de palma. Sempre és millor recórrer a una peça de fruita o un petit entrepà de pa integral amb tonyina o alvocat, entre altres opcions.

Rebosteria casolana

Que els pans de pessics, dònuts, croissants, pastissos i magdalenes siguin casolans significa que són, sens dubte, molt més saludables que les ultraprocessades, però en cap cas que siguin sans i, molt menys encara, que puguin convertir-se en un esmorzar o berenar habitual. Els pans de pessic i pastissos casolans solen portar, en línies generals, grans quantitats de farina refinada (que, donat el seu alt índex glucèmic, hem d'intentar substituir sempre per la seva versió integral), greixos com la mantega, i sucre, la qual cosa fa que a més de tenir moltes calories no siguin saludables si es consumeixen de manera usual. Això no significa que hàgim de renunciar al plaer de prendre quelcom dolç de tant en tant, i en aquest cas sempre és millor si és casolà i sabem quins ingredients porta. Però per al dia a dia, res millor per a innovar, tirar-li imaginació i apostar per opcions de desdejuni que 'a priori' poden semblar 'sui generis', des d'una truita francesa, un humus, una llauna de sardines o un ou dur amanit amb oli d'oliva i sal.

Pit de gall d'indi

És un dels falsos amics més habituals del mercat per a esmorzars i berenars, que consumim creient que són saludables i en realitat no són en absolut una bona opció. Així ho indicava l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) en una anàlisi de les diferents marques del mercat realitzat en 2017, que assenyalava que existeixen grans diferències entre les marques que els comercialitzen, de manera que el percentatge de carn que contenen pot oscil·lar entre el 90% i el 50%. La resta és aigua, fècules, additius, midó i, sobretot, sal. L'OCU alerta que una sola ració de gall dindi aporta més de la meitat de la sal diària que recomana l'OMS (5 grams).

Begudes vegetals

Moltes persones consumeixen beguda de civada, soia o arròs per a esmorzar i berenar creient que són sanes quan en molts casos, si atenem les etiquetes, aquestes solen tenir sucres afegits. En aquest sentit, l'OMS recomana que el consum de sucres lliures (és a dir, el sucre refinat i aquell que es troba de manera natural en sucs de fruites, mel i xarops) suposi un total del 10% de la ingesta calòrica total, la qual cosa es tradueix en unes 4-6 cullerades diàries, quantitat que moltes persones superen amb escreix gairebé sense adonar-se, a causa dels sucres ocults que contenen nombrosos productes de consum habitual.

El consum excessiu de sucre té un impacte decisiu en la salut en diferents àmbits. Un estudi conegut com a 'Whitehall 2', el més exhaustiu dut a terme sobre la relació entre consum de sucre i depressió, assenyala que les taxes més altes de consum de sucre estan relacionades amb una incidència major de depressió. Altres recerques han relacionat el consum de sucre amb trastorns com la hiperactivitat infantil, l'obesitat, el colesterol i, per descomptat, la diabetis.

Mel

Tant la mel com els xarops (d'auró, d'atzavara...) s'han popularitzat en els últims temps com a alternatives al sucre, sobretot en esmorzars i berenars. La realitat, no obstant això, és que la mel i els xarops són fonts de sucres lliures perjudicials per a l'organisme que haurien de consumir-se amb moderació. L'OMS considera la mel, els liquats i els xarops fonts de sucres lliures al mateix nivell que el sucre.

Mantega i margarina

Mentre que la mantega conté grans quantitats de greixos saturats d'origen animal (més de la meitat de la seva composició) i els greixos de la margarina són d'origen vegetal, en molts casos procedents, si ens fixem en les etiquetes, d'olis d'escassa qualitat com el de palma. És convenient, doncs, fixar-se sempre en la qualitat dels greixos de la margarina, ja que la indústria ha millorat els processos per a alliberar-les dels àcids grassos trans (producte de la solidificació dels greixos dels olis), però encara trobem productes de diversa qualitat en el mercat.

En qualsevol cas, tant la mantega com la margarina han de ser sempre de consum ocasional. El greix d'elecció tant en desdejunis i berenars com durant la resta del dia ha de ser insaturada, procedent de l'oli d'oliva, l'alvocat o la fruita seca.