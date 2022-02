El Col·legi Oficial d'Òptics-Optometristes de la Regió de Múrcia (CCORM), en col·laboració amb el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de la Regió, ha advertit sobre la importància d'incloure a la nostra dieta la ingesta de fruites i verdures per cuidar la salut visual.

En aquest sentit, i "especialment després de Nadal, quan ens replantegem els nostres hàbits alimentaris, volem conscienciar sobre la importància de tenir una nutrició equilibrada, que ens permetrà frenar el desenvolupament de diferents patologies, com les cataractes o el glaucoma", assenyala la presidenta del COORM, Ester Mainar.

En aquest context, des del COORM expliquen que "productes com les taronges, kiwis, carbassons, carbasses, espinacs i l'enciam romà, entre altres, contenen components essencials per a la nostra salut visual: luteïna i zeaxantina, una classe de pigments naturals que estan presents a la retina i a la màcula ocular -zona responsable que tinguem una visió clara i ubicada al centre de la retina-".

Aquests pigments ajuden a frenar l'acció prejudicial de la radiació de la llum solar. Per això, una ingesta insuficient d'aquests aliments pot repercutir en la salut visual, accelerant l'aparició de la baixa visió, especialment entre la població d'edat avançada.

El consum de vitamina A prevé patologies com les cataractes. Per la seva banda, "la vitamina A, la qual trobem en aliments com les pastanagues i les tomates, evitarà i ajudarà a prevenir infeccions com la conjuntivitis i patologies com les cataractes", indica Ester Mainar.

Consum de vitamina B2

Així mateix, des del COORM i el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes apunten que "per completar la dieta dels més menuts de casa i cuidar la seva salut visual, una de les vitamines més beneficioses és la B2, encarregada de facilitar la visió en la foscor. Els nens amb nivells baixos solen tenir dificultats per adaptar la seva visió als canvis d'intensitat lumínica. La llet i el formatge blanc son alguns dels productes que contenen aquesta vitamina".

Una alimentació equilibrada frenarà la progressió de diferents patologies oculars, però, de forma paral·lela, "des del COORM recomanem fermament consultar de forma periòdica al teu òptic-optometrista de confiança. Recorda que realitzar revisions visuals regulades és la millor forma de prevenir qualsevol patologia i cuidar de la teva salut visual", destaca Mainar.