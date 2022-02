Quan sembla que ja s'està sortint de la sisena onada i més d'un mes després que el Ministeri de Sanitat autoritzés l'administració de la quarta dosi de vacuna, torna el debat de qui ha de posar-se (i quan) aquest quart vial de vacuna.

Grup 7

"Les persones que van rebre dosi addicional de vacuna ARNm per estar incloses en el Grup 7 [persones amb condicions de molt alt risc (trasplantats, pacients oncològics, en hemodiàlisi i diàlisi peritoneal, infecció amb VIH immunodeprimits, persones amb immunodeficiència primària i persones amb síndrome de Down majors de quaranta anys] o ser persones que reben tractament amb fàrmacs immunosupressors rebran una dosi de reforç al cap de cinc mesos de l'última dosi", va explicar el Ministeri de Sanitat.

És a dir, que seran aquest grup de persones incloses en el Grup 7 les que hauran de posar-se aquesta quarta dosi al cap de cinc mesos de posar-se la tercera.

En aquest col·lectiu es troben les persones amb condicions de molt alt risc (trasplantats, pacients oncològics, en hemodiàlisi i diàlisi peritoneal, infecció amb VIH immunodeprimits, persones amb immunodeficiència primària i persones amb síndrome de Down majors de quaranta anys).

Trasplantats

També estan els trasplantats d'òrgan sòlid o els que estan en llista d'espera per a un trasplantament d'òrgan sòlid, trasplantament pulmonar, renal, pancreàtic, cardíac, hepàtic o intestinal.

De moment, no se sap si aquesta quarta dosi serà extensible a la resta de grups de població. Tot apunta al fet que sí, tal com ha ocorregut amb la tercera dosi i després de comprovar-se els efectes beneficiosos d'aquesta per a combatre. De moment, ni Sanitat ni comunitats autònomes han avançat si hi haurà més grups als quals podrà començar a administrar-se la quarta dosi de la vacuna. No obstant això, i després de comprovar com la tercera dosi s'ha imposat per a lluitar contra la variant Òmicron, és possible que a mesura que culmini la vacunació amb les dosis de reforç i passin els mesos es vagi ampliant la quarta dosi als grups de major edat.