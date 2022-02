El comerç de proximitat de Girona va donar el dimarts 15 de febrer el seu tret de sortida particular a la campanya Realitat millorada, un projecte de les fundacions Albert Bosch, Aladina i Small, impulsat per aconseguir el finançament necessari per a la construcció de la nova àrea d’Oncologia i Hematologia Pediàtriques de l’Hospital Vall d’Hebron. La campanya s’articula amb la venda d’unes ulleres de cartró dissenyades pels pacients d’oncologia pediàtrica del centre hospitalari a una quarantena de botigues de Girona.