L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) ha posat en funcionament el primer equip comunitari d’atenció intensiva a joves i adolescents de les comarques gironines. Aquest equip, anomenat Guia, es dirigeix a la població d’entre 12 i 25 anys, amb un trastorn mental i addicció a substàncies i trastorn de conducta disruptiu, amb un impacte social, familiar i personal molt marcat, sense un projecte de vida i amb dificultats per vincular-se als serveis existents. El primer equip gironí, que es va començar a configurar a finals de l’any passat, atén cinc casos i poden arribar a un màxim de 25. L’objectiu és abordar la complexitat des de tots els àmbits sent «proactius» per assolir la inclusió social.

L’equip Guia està format per un psiquiatre, un psicòleg clínic, un treballador social i un professional infermer especialitzat en salut mental. Es tracta d’un equip expert, format i avesat en la detecció de les necessitats de les persones que es troben en situacions de crisi.