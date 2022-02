Hi ha uns certs aliments que poden fer bé al nostre cos. Conèixer-los, analitzar-los i informar-se sobre ells és, sens dubte, el primer pas per aprofitar totes les seves propietats. En aquest cas, hem de centrar-nos en els aliments que realment poden ajudar-nos amb els problemes que poden ser preocupants. Òbviament, després de reunir la informació necessària, és imprescindible una conversa amb el nostre metge. El suc de taronja és una beguda plena de propietats beneficioses. Es tracta d'una beguda molt saborosa que li agrada prendre a molta gent a primera hora del matí. Aquesta fruita podria tenir també una acció purificadora sobre les nostres artèries. No només podem reduir el colesterol i netejar les artèries, sinó també retardar l'envelliment amb aquesta deliciosa beguda que es prepara en 2 minuts.

La investigació divulgada per la Fundació Veronesi és molt interessant i, com s'acaba d'assenyalar, informa sobre alguns aliments que són fonamentals en la dieta femenina. L'estudi va ser realitzat pel Brigham and Women's Hospital i posteriorment publicat en el conegut Journal of Nutrition. Els investigadors van analitzar a unes 150.000 dones i les van seguir durant 16 anys, utilitzant diversos qüestionaris per determinar els seus hàbits alimentaris. Es van estudiar tant els hàbits dietètics com els físics, calculant els aliments que es consumien amb freqüència i la quantitat de moviment que duien a terme aquestes dones al llarg del dia. Això es va fer servir per calcular l'Índex d'Alimentació Saludable Alternativa. En poques paraules, es tracta d'un índex que aborda la dieta i intenta entendre com retardar l'envelliment.

Al final de l'estudi, es van presentar una sèrie d'aliments clau que no haurien de faltar en la dieta d'una dona. I un d'ells és el suc de taronja. Així, no només podríem reduir el colesterol i netejar les artèries consumint-lo, sinó que també podríem intentar retardar l'envelliment. Per descomptat, hi ha aspectes específics. De fet, malgrat els beneficis que acabem de presentar, no podem canviar la nostra dieta sense consultar a un expert. Un metge de confiança podrà dir-nos exactament quins aliments són adequats per nosaltres, i podrà donar-nos respostes definitives i concretes.