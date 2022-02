Aprimar-se és fàcil si se sap com. Segons els experts, per a aconseguir-ho és necessari portar una vida saludable. Per a això, hi ha dos pilars fonamentals: l'exercici físic i l'alimentació. Sobre aquest segon aspecte cada dia es produeixen nous descobriments. Recentment, s'ha conegut un aliment que ajuda a perdre greix. I el millor de tot és que ja està a la venda a Mercadona.

Es tracta d'uns cereals de Civada que tenen menys d'un 5% de sucre. En nombrosos fòrums sobre alimentació els descriuen com un dels superaliments a causa de totes les propietats que conté. I, encara que és conegut el seu efecte saciant, el seu contingut en fibra i que ajuda a reduir el colesterol "dolent", hi ha una sèrie de propietats de la civada que són desconegudes per a la majoria de nosaltres. Cuida el cor i el cervell. Segur que molts no saben que la civada és perfecta per al cor en general i, a més, per al cervell. Això és degut a la gran quantitat d'àcid linoleic, omega 3 i greixos insaturats que conté.

Per a la pell , en màscares casolanes. Un dels usos més efectius, i desconeguts, de la civada és a la pell. És perfecta per a cuidar-la. Per exemple, la farina de civada té propietats exfoliants i és molt efectiva a l'hora d'eliminar les cèl·lules mortes de la pell. A més, és recomanable per a tota mena de pells.

I, per si no fos prou, té propietats antiinflamatòries . Amb civada i amb ingredients fàcils de trobar com la mel, és possible elaborar màscares casolanes molt efectives.

Equilibra el funcionament del sistema nerviós. D'altra banda, cal assenyalar que la civada és rica en vitamines i minerals, entre altres del complex B. Per aquest motiu, ajuda a desenvolupar, mantenir i equilibrar el funcionament del sistema nerviós.

Tranquil·litzant i sedant. La civada conté el que es denomina avenina, que actua contra el nerviosisme. Així que és perfecta contra l'insomni o l'estrès a causa de les seves propietats tranquil·litzants i sedants. Aquesta propietat és, sens dubte, una de les més desconegudes de la civada.