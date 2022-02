Després d'aixecar l'obligació de portar mascaretes en espais exteriors, la pregunta que segueix immediatament és quan passarà el mateix en llocs tancats. Tot i que les institucions encara no han ofert una data exacta, les dades favorables de la pandèmia han donat peu a l'especulació.

Indicadors positius

Espanya ha registrat la seva millor incidència en covid de l'any, i per primera vegada s'ha situat per sota dels 1.000 casos per cada 100.000 habitants. Malgrat la facilitat de transmissió de la variant òmicron, tant la quantitat d'hospitalitzats per coronavirus com la d'ingressats a les ucis continuen descendint a mesura que avancen les setmanes. L'epidemiòleg Quique Bassat proposava a Onda Cero que, tenint en compte el context sanitari, la data clau per eliminar mascaretes en interiors podria ser Setmana Santa (que se celebra a mitjans d'abril), malgrat que matisava que el procés s'hauria de portar a terme «en determinats entorns, on sigui menys plausible que continuï havent-hi molta transmissió».

L'exemple d'Europa

Alguns països de la Unió Europea han començat a obrir camí en relació amb el retir de l'obligatorietat de les mascaretes en interiors. Els Països Baixos, per exemple, han començat recentment a aixecar aquesta obligació, malgrat que la seva elevada taxa de contagis se situa entorn dels 7.000 casos per cada 100.000 habitants (6.000 més que a Espanya). Altres estats més pròxims al nostre, en canvi, tenen previst acabar amb les restriccions a la primavera. Aquest és el cas de França que, amb una taxa de més de 3.000 casos per cada 100.000 persones, també ha anunciat que les mascaretes deixaran de ser obligatòries –en aquells llocs on es reclami el passaport covid– a partir del 28 d'abril. Un altre país pròxim a tenir en compte és Itàlia, que també s'ha marcat el mes d'abril com a punt d'inflexió. Amb una taxa de contagis més pròxima a l'espanyola (1.737), el Govern preveu treure l'ús obligatori en interiors l'1 d'abril que ve.

Les escoles, el primer pas

Les escoles seran els primers espais tancats en aixecar restriccions per covid-19. De fet, Salut ja ha previst eliminar les quarantenes després dels contactes estrets en l'alumnat sense símptomes a partir de dilluns que ve. En la mateixa línia, el conseller Josep Maria Argimon va anunciar en una entrevista a TV-3 que les escoles seran «el primer lloc on es deixaran de fer servir les mascaretes en interiors». Les últimes informacions apunten al 28 com a data en què deixaran de ser obligatòries a les aules. Argimon ha declarat públicament que està d'acord amb l'informe presentat per l'Associació Espanyola de Pediatria, que dimarts passat proposava una retirada progressiva de les mascaretes a les escoles a partir d'aquell mateix dia i que finalitzaria el 9 de maig amb els alumnes de batxillerat.